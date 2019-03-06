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В Минске вносятся изменения в работу общественного транспорта 8-10 марта

07.03.2019 13:00 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске вносятся изменения в работу общественного транспорта 8-10 марта
Фото из открытых источников

Как сообщили представители «Минсктранса», с 8 по 10 марта в работу общественного транспорта вносятся корректировки. Так, автобусные маршруты 8 и 10 марта будут ходить по графику воскресных дней, а 9 марта – по графику субботних дней.

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Троллейбусные маршруты 8 и 9 марта будут курсировать по графику субботних дней, а 10 марта – по графику воскресных дней. Трамвайные маршруты будут двигаться с 8 по 10 марта по графику выходного дня.

Кроме того, как сообщили представители УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 8 марта в Минске будет ограничено движение по некоторым дорогам в связи с проведением масштабного забега. С 9.30 до 15.00 будет временно запрещено движение всех видов транспорта по пр.Независимости на участке от ул.Бобруйской, ул.Московской до ул.Свердлова и с 11.30 до 14.00 на участке от ул.Свердлова до ул.Козлова.

Также с 6.30 до 9.30 по пр.Независимости в первой и во второй полосах для движения (на участке со стороны ул.Свердлова в направлении ул.Бобруйской) будут проводиться подготовительные работы к мероприятию. Представители ГАИ просят выбирать маршрут движения исходя из данной информации.

 
Теги: Минск
 
 
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