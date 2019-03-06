Мингорисполком запретил митинг у Оперного на День Воли

О 24 марта мы умышленно не говорили никому, поэтому считаем отказ Мингорисполкома незаконным и будем его обжаловать в суде, — заявил Губаревич, которого цитирует tut.by . — Официальной причиной отказа стало то, что мы распространили информацию о предстоящем митинге в СМИ (по закону до получения разрешения организаторы не могут публично объявлять о мероприятии в СМИ, — прим. ред.). Но уникальность ситуации в том, что мы подали заявку на проведение митинга и 25 марта, и 24 марта на той же площадке., — заявил Губаревич, которого цитирует









Напомним, параллельно с заявкой на проведение праздничного концерта 24 марта, которую подали активисты, в конце января две оппозиционные партии ОГП, БСДП (Грамада) и движение «За Свободу» подали в Мингорисполком заявку на проведение 25 марта митинга.





По сценарию, который описан в заявке, его планируется провести у Большого театра оперы и балета. Как и в прошлом году, партии хотят поставить перед театром свои палатки, где будут рассказывать пришедшим о своей деятельности.









Лукашенко во время "Большого разговора" заявил, что не позволит праздновать День Воли на стадионе "Динамо", как того первоначально хотели организаторы . При этом он отправил желающих отпраздновать 101-ую годовщину основания БНР на Бангалор. На днях. При этом он отправил желающих отпраздновать 101-ую годовщину основания БНР на Бангалор.







