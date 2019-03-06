ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мингорисполком запретил митинг у Оперного на День Воли

07.03.2019 12:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Мингорисполком не разрешил провести митинг 25 марта возле Большого театра оперы и балета. Об этом во время пресс-конференции заявил глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Мингорисполком запретил митинг у Оперного на День Воли
— Официальной причиной отказа стало то, что мы распространили информацию о предстоящем митинге в СМИ (по закону до получения разрешения организаторы не могут публично объявлять о мероприятии в СМИ, — прим. ред.). Но уникальность ситуации в том, что мы подали заявку на проведение митинга и 25 марта, и 24 марта на той же площадке. О 24 марта мы умышленно не говорили никому, поэтому считаем отказ Мингорисполкома незаконным и будем его обжаловать в суде, — заявил Губаревич, которого цитирует  tut.by.


Напомним, параллельно с заявкой на проведение праздничного концерта 24 марта, которую подали активисты, в конце января две оппозиционные партии ОГП, БСДП (Грамада) и движение «За Свободу» подали в Мингорисполком заявку на проведение 25 марта митинга. 

По сценарию, который описан в заявке, его планируется провести у Большого театра оперы и балета. Как и в прошлом году, партии хотят поставить перед театром свои палатки, где будут рассказывать пришедшим о своей деятельности.





 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мингорисполком не разрешил провести митинг 25 марта возле Большого театра оперы и балета. Об этом во время пресс-конференции заявил глава движения «За Свободу»...
 
Новости дня
Новости разные
 
В египетском музее нашли утерянные артефакты из гробницы Тутанхамона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика