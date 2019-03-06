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Мингорисполком запретил митинг у Оперного на День Воли
Мингорисполком не разрешил провести митинг 25 марта возле Большого театра оперы и балета. Об этом во время пресс-конференции заявил глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич.
— Официальной причиной отказа стало то, что мы распространили информацию о предстоящем митинге в СМИ (по закону до получения разрешения организаторы не могут публично объявлять о мероприятии в СМИ, — прим. ред.). Но уникальность ситуации в том, что мы подали заявку на проведение митинга и 25 марта, и 24 марта на той же площадке. О 24 марта мы умышленно не говорили никому, поэтому считаем отказ Мингорисполкома незаконным и будем его обжаловать в суде, — заявил Губаревич, которого цитирует
Напомним, параллельно с заявкой на проведение праздничного концерта 24 марта, которую подали активисты, в конце января две оппозиционные партии ОГП, БСДП (Грамада) и движение «За Свободу» подали в Мингорисполком заявку на проведение 25 марта митинга.
По сценарию, который описан в заявке, его планируется провести у Большого театра оперы и балета. Как и в прошлом году, партии хотят поставить перед театром свои палатки, где будут рассказывать пришедшим о своей деятельности.
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Мингорисполком не разрешил провести митинг 25 марта возле Большого театра оперы и балета. Об этом во время пресс-конференции заявил глава движения «За Свободу»...
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