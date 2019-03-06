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Тоже условия на службе заставили? Еще два гаишника под следствием за взятки
Уголовные дела за получение взятки заведены в отношении двух инспекторов ГАИ Минска.
Напомним, месяц назад суд Партизанского района столицы вынес приговор бывшему инспектору ГАИ Минска за злоупотребление властью или служебными полномочиями, бездействие должностного лица и получение взятки.
А через некоторое время источники сообщили
— Знаю, что в отношении двух инспекторов точно завели уголовные дела. До этого они года по три в ГАИ отработали, — рассказал источник. Всего же, по его информации, уголовные дела могли быть возбуждены в отношении пяти инспекторов ГАИ.
Эту информацию частично подтвердили в пресс службе Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси.
— Сотрудникам ГАИ ГУВД Мингорисполкома инкриминируется преступление по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса РБ. Проводится расследование, — сообщила официальный представить СК Юлия Гончарова.
Статья 430 УК РБ. Получение взятки
Принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки).
Часть 2. Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере — наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Уголовные дела за получение взятки заведены в отношении двух инспекторов ГАИ Минска.
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