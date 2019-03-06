Тоже условия на службе заставили? Еще два гаишника под следствием за взятки









Он получил пять лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества, штрафом и лишением спецзвания «капитан милиции» . В суде мужчина заявил, что «условия на службе заставили его так поступить». Напомним, месяц назад суд Партизанского района столицы вынес приговор бывшему инспектору ГАИ Минска за злоупотребление властью или служебными полномочиями, бездействие должностного лица и получение взятки.. В суде мужчина заявил, что «условия на службе заставили его так поступить».





TUT.BY , что под следствием за получение взяток находятся еще несколько молодых инспекторов ГАИ. А через некоторое время источники сообщили, что под следствием за получение взяток находятся еще несколько молодых инспекторов ГАИ.





— Знаю, что в отношении двух инспекторов точно завели уголовные дела. До этого они года по три в ГАИ отработали, — рассказал источник. Всего же, по его информации, уголовные дела могли быть возбуждены в отношении пяти инспекторов ГАИ.





Эту информацию частично подтвердили в пресс службе Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси.





— Сотрудникам ГАИ ГУВД Мингорисполкома инкриминируется преступление по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса РБ. Проводится расследование, — сообщила официальный представить СК Юлия Гончарова.





Статья 430 УК РБ. Получение взятки





Принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки).





Часть 2. Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере — наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.