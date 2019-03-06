







Та же начальница отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Марина Попова продублировала свой прежний ответ, отметив, что министром МВД Игорем Шуневичем в интервью на канале ОНТ было высказано личное мнение и оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет.





Интересно, что вместе с этим Генеральная прокуратура сообщила правозащитнику, что вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности руководства МВД не входят в ее компетенцию, и предложила принятое решение обжаловать вышестоящему должностному лицу Генеральной прокуратуры.





Однако Валентин Стефанович именно потому и направлял свое заявление в Совет министра, так как только там могут принять соответствующее решение о привлечении должностного лица к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 11 Положения о Министре Республики Беларусь:





"За невыполнение или ненадлежащее выполнение законодательных актов Республики Беларусь, постановлений Совета Министров Республики Беларусь, иное неисполнение служебных обязанностей Совет Министров Республики Беларусь применяет к Министру меры дисциплинарного взыскания, за исключением увольнения".





Но Совет Министров уклонился от ответа.















