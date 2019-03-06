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За "дырявых" не ответит? Совмин не хочет, а прокуратура не может привлечь Шуневича к ответственности

07.03.2019 11:51 — Разное | Партизан  
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Генеральная прокуратура во второй раз рассмотрела обращение правозащитника "Весны" Валентина Стефановича, которое было перенаправлено туда из Совета министров.



Та же начальница отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Марина Попова продублировала свой прежний ответ, отметив, что министром МВД Игорем Шуневичем в интервью на канале ОНТ было высказано личное мнение и оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет.

Интересно, что вместе с этим Генеральная прокуратура сообщила правозащитнику, что вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности руководства МВД не входят в ее компетенцию, и предложила принятое решение обжаловать вышестоящему должностному лицу Генеральной прокуратуры.

Однако Валентин Стефанович именно потому и направлял свое заявление в Совет министра, так как только там могут принять соответствующее решение о привлечении должностного лица к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 11 Положения о Министре Республики Беларусь:

"За невыполнение или ненадлежащее выполнение законодательных актов Республики Беларусь, постановлений Совета Министров Республики Беларусь, иное неисполнение служебных обязанностей Совет Министров Республики Беларусь применяет к Министру меры дисциплинарного взыскания, за исключением увольнения".

Но Совет Министров уклонился от ответа.




Следственный комитет без всяких лингвистических экспертиз решил, что в высказываниях министра Шуневича нет разжигания вражды. Мало того, в своем ответе СК написал, что "чьи-либо мнения, комментарии событий, которые произошли, не являются основанием для проведения проверки в порядке, установленном УПК".

 
 
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Генеральная прокуратура во второй раз рассмотрела обращение правозащитника "Весны" Валентина Стефановича, которое было перенаправлено туда из Совета министров.
 
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