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Беларус зашел во «ВКонтанкте» под паролем знакомого – теперь его могут посадить на два года
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В Минске произошел еще один случай несанкционированного доступа. На этот раз «БелТА» не имеет к нему никакого отношения, и взломали даже не сайт Пентагона. Пострадала страница беларуса «Вконтакте». Делом заинтересовалось ГУВД Мингорисполкома, информация
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В Минске произошел еще один случай несанкционированного доступа. На этот раз «БелТА» не имеет к нему никакого отношения, и взломали даже не сайт Пентагона....
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