В Минске произошел еще один случай несанкционированного доступа. На этот раз «БелТА» не имеет к нему никакого отношения, и взломали даже не сайт Пентагона. Пострадала страница беларуса «Вконтакте». Делом заинтересовалось ГУВД Мингорисполкома, информация появилась на сайте организации.



25-летний минчанин (известно, что он работает в государственной компании) ночью обнаружил, что его знакомая сохранила на ноутбуке логин и пароль профиля их общего приятеля. Любопытство взяло верх. Он зашел на его страницу «Вконтакте» и, как сообщают органы, не сумев удержаться, испортил ее.



Этот поступок, видимо, сильно оскорбил и расстроил владельца страницы – в отношении любопытного беларуса завели уголовное дело. Под стражу его не взяли, но, если его признают виновным, беларуского «хакера» могут посадить на два года.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларус зашел во «ВКонтанкте» под паролем знакомого – теперь его могут посадить на два года В Минске произошел еще один случай несанкционированного доступа. На этот раз «БелТА» не имеет к нему никакого отношения, и взломали даже не сайт Пентагона....