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Беларус зашел во «ВКонтанкте» под паролем знакомого – теперь его могут посадить на два года

07.03.2019 12:42 — Разное | KYKY  
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В Минске произошел еще один случай несанкционированного доступа. На этот раз «БелТА» не имеет к нему никакого отношения, и взломали даже не сайт Пентагона. Пострадала страница беларуса «Вконтакте». Делом заинтересовалось ГУВД Мингорисполкома, информация появилась на сайте организации.

25-летний минчанин (известно, что он работает в государственной компании) ночью обнаружил, что его знакомая сохранила на ноутбуке логин и пароль профиля их общего приятеля. Любопытство взяло верх. Он зашел на его страницу «Вконтакте» и, как сообщают органы, не сумев удержаться, испортил ее.

Этот поступок, видимо, сильно оскорбил и расстроил владельца страницы – в отношении любопытного беларуса завели уголовное дело. Под стражу его не взяли, но, если его признают виновным, беларуского «хакера» могут посадить на два года.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске произошел еще один случай несанкционированного доступа. На этот раз «БелТА» не имеет к нему никакого отношения, и взломали даже не сайт Пентагона....
 
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