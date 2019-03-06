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Власти запретили на День Воли проводить митинг возле Оперного

07.03.2019 12:09 — Разное | KYKY  
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Власти не разрешили провести митинг 25 марта возле Большого театра оперы и балета, пишет TUT.by. Об этом сообщил Юрий Губаревич, глава движения «За Свободу».

Кому отказали 

В конце января партии оппозиции ОГП, БСДП и движение «За свободу» подали заявку в Мингорисполком на проведение митинга 25 марта у Большого театра оперы и балета. «Официальной причиной отказа стало то, что мы распространили информацию о предстоящем митинге в СМИ. Но уникальность ситуации в том, что мы подали заявку на проведение митинга и 25 марта, и 24 марта на той же площадке. О 24 марта мы умышленно не говорили никому, поэтому считаем отказ Мингорисполкома незаконным и будем его обжаловать в суде», – заявил Губаревич.

А что насчет концерта в честь БНР-101? 

В этом году организаторы БНР-100 решили повторить прошлогодний успех и снова устроить крутой массовый концерт на День Воли, закатив праздник в честь БНР-101. Для этого они подавали заявку в Мингорисполком с просьбой разрешить 24 марта шествие от улицы Октябрьской к «Динамо». В планах был большой концерт на стадионе. Но во время семичасового «диалога» с журналистами и «простыми» людьми президент Лукашенко феерично высказался о том, что праздника на стадионе не будет: «Столетие – великая дата – отпраздновали. Хватит. Не идите на конфронтацию. Собирайтесь на [площади] Бангалор».

Организаторы не опустили руки. Буквально на следующий день после этого заявления один из них, общественный активист Антон Мотолько, написал у себя в Facebook: «Как сказал Лукашенко, площадь Бангалор «создавали для митингов оппозиции и политических акций». Мы же готовим национальный праздник, который состоится в любом случае». А чуть позже появилась информация, что Антон и другие организаторы 4 марта подали новую заявку на проведение праздника. Они попросили город разрешить одну из площадок для проведения праздничных мероприятий: площадку в Верхнем городе на площади Свободы, где проходит фестиваль национальных культур, площадку у Дворца спорта или, на случай плохой погоды, сам Дворец спорта. 

Напомним: вчера мы рассказывали, как Джордж Кент навестил Беларусь. Он пообещал, что США смягчит санкции против Беларуси, но при некоторых условиях. Одним из них он назвал проведение Дня Воли: концерта и митинга. С его слов, это положительно сказалось бы на беларуско-американских отношениях. Но, видимо, беларуские власти придерживаются другой стратегии.

 
 
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Власти не разрешили провести митинг 25 марта возле Большого театра оперы и балета, пишет TUT.by. Об этом сообщил Юрий Губаревич, глава движения «За Свободу». Кому...
 
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