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РОЧС провело повторный мониторинг магазина «Евроопт». Нарушения не исправлены

07.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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По истечении рекомендованного срока противопожарных мероприятий, рекомендованных по результатам мониторинга, инспекция НиП Хотимского РОЧС повторно посетила в магазин розничной торговли №6052 «Евроопт» г.п.Хотимск (директор магазина Фурман Т.А.) с целью изучить противопожарное состояние, а также проверки степени выполнения рекомендаций. К сожалению мероприятия не были исправлены в установленный срок, а именно:

— на территории объекта не оборудовано специально отведенное место для курения, при этом курение допускается на территории объекта,

— на путях эвакуации, у эвакуационных выходах складируется товар, мебель, пустая тара,

— произведено снятие устройств, автоматически закрывающих (доводчиков) противопожарные двери из торгового зала в служебную часть,

— не обеспечивается противопожарный режим на территории объекта (производится складирование отходов производства, пустой тары, находящихся за разгрузочно-погрузочной рампой,

По результатам повторного мониторинга в отношении ответственных лиц начат административный процесс.

Сергей Попелыш Старший инспектор ИНиП Хотимского РОЧС

 

 
 
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По истечении рекомендованного срока противопожарных мероприятий, рекомендованных по результатам мониторинга, инспекция НиП Хотимского РОЧС повторно посетила в...
 
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