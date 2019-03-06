РОЧС провело повторный мониторинг магазина «Евроопт». Нарушения не исправлены

По истечении рекомендованного срока противопожарных мероприятий, рекомендованных по результатам мониторинга, инспекция НиП Хотимского РОЧС повторно посетила в магазин розничной торговли №6052 «Евроопт» г.п.Хотимск (директор магазина Фурман Т.А.) с целью изучить противопожарное состояние, а также проверки степени выполнения рекомендаций. К сожалению мероприятия не были исправлены в установленный срок, а именно:

— на территории объекта не оборудовано специально отведенное место для курения, при этом курение допускается на территории объекта,

— на путях эвакуации, у эвакуационных выходах складируется товар, мебель, пустая тара,

— произведено снятие устройств, автоматически закрывающих (доводчиков) противопожарные двери из торгового зала в служебную часть,

— не обеспечивается противопожарный режим на территории объекта (производится складирование отходов производства, пустой тары, находящихся за разгрузочно-погрузочной рампой,

По результатам повторного мониторинга в отношении ответственных лиц начат административный процесс.

Сергей Попелыш Старший инспектор ИНиП Хотимского РОЧС