Повторный пожарный мониторинг ОАО «Октябрь-Березки» показал, что нарушения не исправлены

По истечении рекомендованного срока противопожарных мероприятий, рекомендованных по результатам мониторинга, инспекция НиП Хотимского РОЧС повторно посетила животноводческие здания ОАО «Октябрь-Березки» (директор ОАО «Октябрь-Березки» Доломакин Г.Ф.) с целью изучить противопожарное состояние, а также проверки степени выполнения рекомендаций. К сожалению мероприятия не были исправлены в установленный срок, а именно:

— отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности,

— не организованы подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности,

— групповая привязь скота в зданиях для содержания животных находится в неисправном состоянии и не обеспечивает быстрое освобождение животных в случае пожара,

— здания, помещения, транспортные средства не обеспечены полным набором первичных средств пожаротушения,

— в здании сторожевой ТФ д. Боханы, в бытовом вагончике ТФ д. Канава, в бытовых помещениях сараев комплекса КРС а/г Березки эксплуатируются отопительные приборы, не соответствующие требованиям правил пожарной безопасности.

По результатам повторного мониторинга в отношении ответственных лиц начат административный процесс.

Сергей Попелыш, старший инспектор ИНиП Хотимского РОЧС