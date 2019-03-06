Золотовалютные резервы Беларуси превысили 7 миллиардов долларов





По предварительным данным международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2019 года составили 7,095 млрд долларов в эквиваленте.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, за февраль 2019 года золотовалютные резервы Беларуси выросли на 77,5 млн долларов или на 1,1% после снижения в январе 2019 года на 139,9 млн долларов (на 2%). Причем, рост произошел несмотря на то, что в феврале Беларусь погасила внешних обязательств на 431 млн долларов.

По данным Нацбанка, увеличению золотовалютных резервов способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте.