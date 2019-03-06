

Пять лет на страже информационной безопасности

25-26 марта 2019 года пройдет V Конференция «Технологии защиты информации и информационная безопасность организаций «IT-Security-2019», организаторами которой выступают Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк» и Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь при поддержке Национального банка Республики Беларусь, Ассоциации белорусских банков, Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП» и Ассоциации организаций информационных и коммуникационных технологий «БЕЛИНФОКОМ». Мероприятие состоится в конференц-центре отеля Renaissance (г. Минск, пр-т Держинского, 1Е).

IT-Security Conference – это уникальная ежегодная площадка для обсуждения ключевых вопросов и выработки совместных решений представителями органов государственного управления, регуляторов, IT-компаний, предоставляющих услуги в области информационной безопасности, и пользователей систем и сервисов предприятий всех отраслей экономики. Сейчас на повестке дня активно обсуждается вопрос информационной безопасности для различных сфер бизнеса, в частности – банковского сектора страны.