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Стартап-школа БелГУТ объявляет об открытии
Каждое занятие в Стартап-школе будут проводить разные успешные белорусские предприниматели. Они на своих ошибках и успехах научились запускать бизнес и управлять им, а теперь поделятся своим опытом с новичками.
На первом занятии выступит Олег Кононович - основатель и коммерческий директор маркетингового интернет-агентства GOODRANK с темой «Бизнес: как, зачем и нужно ли?»
Олег осветит следующие вопросы:
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13 марта состоится открытие Стартап-школы БелГУТ. Стартап-школа БелГУТ это некоммерческий образовательный проект.
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