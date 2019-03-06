

Стартап-школа БелГУТ объявляет об открытии

Каждое занятие в Стартап-школе будут проводить разные успешные белорусские предприниматели. Они на своих ошибках и успехах научились запускать бизнес и управлять им, а теперь поделятся своим опытом с новичками.

На первом занятии выступит Олег Кононович - основатель и коммерческий директор маркетингового интернет-агентства GOODRANK с темой «Бизнес: как, зачем и нужно ли?»

Олег осветит следующие вопросы: