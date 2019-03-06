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Стартап-школа БелГУТ объявляет об открытии

07.03.2019 13:49 — Разное | Myfin  
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Стартап-школа БелГУТ объявляет об открытии
Стартап-школа БелГУТ объявляет об открытии

Каждое занятие в Стартап-школе будут проводить разные успешные белорусские предприниматели. Они на своих ошибках и успехах научились запускать бизнес и управлять им, а теперь поделятся своим опытом с новичками.

На первом занятии выступит Олег Кононович - основатель и коммерческий директор маркетингового интернет-агентства GOODRANK с темой «Бизнес: как, зачем и нужно ли?»

Олег осветит следующие вопросы:

 
 
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13 марта состоится открытие Стартап-школы БелГУТ. Стартап-школа БелГУТ это некоммерческий образовательный проект.
 
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