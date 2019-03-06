Повлияет ли налоговый маневр на доходы белорусов и цены на бензин

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– В отношении возможностей белорусской экономики «переварить» так называемый налоговый маневр России можно сказать следующее. В действительности при текущих экономических параметрах нашей экономики, с годовым объемом ВВП около $50 млрд в эквиваленте, конечно, представляются не столь значительными те расходы, которые может понести Республика Беларусь в результате налогового маневра. Ранее эти ежегодные потери оценивались где-то в $400 млн.