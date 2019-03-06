О ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ САМОКОНТРОЛЯ В СФЕРАХ: ИГОРНОГО БИЗНЕСА, ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ, НЕПИЩЕВОЙ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕПИЩЕВОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОБОРОТА ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ

С целью повышения правовой осведомленности субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах: игорного бизнеса, производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий, оборота табачного сырья, о подлежащих соблюдению актуальных требованиях нормативных правовых актов, инспекция Министерства по налогам и сборам республики Беларусь по Смолевичскому району информирует о наличии возможности самостоятельного заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа) с целью проведения самоконтроля.

Формы контрольных списков вопросов (чек-листов), применяемых налоговыми органами, утверждены приказом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 15.04.2013 № 32 «Об установлении форм контрольных списков вопросов (чек-листов) и признании утратившим силу приказа Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 118» и размещены на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по электронному адресу: http://www.nalog.gov.by/ru/kontrol-za-otd-gruppami-tovarov/.

Обращаем внимание плательщиков на то, что обязанность представления контрольного списка вопросов (чек-листа) в адрес налоговых органов без его требования в рамках законодательства отсутствует.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Смолевичскому району.