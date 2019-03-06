Милые женщины!

Сердечно поздравляю Вас с красивым и светлым весенним праздником — днем 8 Марта!

Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением.

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, заботитесь о родителях, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда доброжелательными и позитивнымию

С наступлением весны желаю Вам улыбок, замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия.

Оставайтесь всегда обаятельными привлекательными!

С глубочайшим уважением, Член Совета Республики Национального собрания

Республики Беларусь Н.В.Железнова.

Милые, дорогие женщины!

Сердечно поздравляю Вас с самым красивым и светлым весенним праздником — днем 8 Марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый день будет озарен счастливой улыбкой. В народе не зря говорят: весна и женщина похожи, потому что вы непредсказуемы, как погода этой поры года; ласковы, как теплый весенний ветерок; загадочны, как усыпанное звездами небо и восхитительны, как пробуждающаяся к новой жизни природа.

Только вы, мило улыбаясь, умудряетесь быть всегда красивыми, неповторимыми, мудрыми, сильными, независимо от прожитых лет и обстоятельств. Продолжая род человеческий, держа в ладонях огонек семейного очага, преуспевая в профессии, согревая и наполняя любовью этот удивительный мир, вы заслуживаете одного: восхищения, преклонения и безмерной благодарности. У каждой из вас своя судьба, свое предназначение, своя неповторимая жизненная страница.

Я искренне желаю всем вам крепкого здоровья, радостных новостей, нежности и красоты! Купайтесь в любви и обожании близких и родных людей и будьте всегда прекрасны!

С праздником!

ВАБИЩЕВИЧ Петр Андреевич,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь