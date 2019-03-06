Около 3,5 тыс. многодетных семей Минской области планируется обеспечить жильем в 2019 году

В 2019 году планируется обеспечить жильем около 3,5 тыс. многодетных семей Минской области. Об этом заявил председатель облисполкома Анатолий Исаченко сегодня на 15-й сессии Минского областного Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.



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"По состоянию на 1 января текущего года в Минской области состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий более 85 тыс. семей. Из них свыше 6 тыс. - многодетные, около 32 тыс. - молодые. Также на учете состоят более 6 тыс. детей-сирот. Мы нацелены выполнить задачу, которую поставил перед нами глава государства, и в 2019 году планируем обеспечить жильем порядка 3,5 тыс. многодетных семей", - сказал Анатолий Исаченко.

Также в нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию 488 социальных квартир общей площадью почти 25 тыс. кв.м за счет различных источников финансирования. В минувшем году социально уязвимым категориям граждан предоставил 486 квартир общей площадью свыше 19 тыс. кв.м - это в пять раз больше, чем в 2017-м. Многоквартирные дома с таким статусом сданы в Борисове, Смолевичах, Молодечно, Дзержинске, поселке Дружном Пуховичского района. В других населенных пунктах малообеспеченным и многодетным семьям безвозмездно выделялась жилплощадь из коммерческой застройки.

Всего в 2018 году в Минской области введено в эксплуатацию более 1,114 млн кв.м. Это около 30% от общего количества по республике.