ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 3,5 тыс. многодетных семей Минской области планируется обеспечить жильем в 2019 году

07.03.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В 2019 году планируется обеспечить жильем около 3,5 тыс. многодетных семей Минской области. Об этом заявил председатель облисполкома Анатолий Исаченко сегодня на 15-й сессии Минского областного Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64111.php

Около 3,5 тыс. многодетных семей Минской области планируется обеспечить жильем в 2019 году

"По состоянию на 1 января текущего года в Минской области состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий более 85 тыс. семей. Из них свыше 6 тыс. - многодетные, около 32 тыс. - молодые. Также на учете состоят более 6 тыс. детей-сирот. Мы нацелены выполнить задачу, которую поставил перед нами глава государства, и в 2019 году планируем обеспечить жильем порядка 3,5 тыс. многодетных семей", - сказал Анатолий Исаченко.

Также в нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию 488 социальных квартир общей площадью почти 25 тыс. кв.м за счет различных источников финансирования. В минувшем году социально уязвимым категориям граждан предоставил 486 квартир общей площадью свыше 19 тыс. кв.м - это в пять раз больше, чем в 2017-м. Многоквартирные дома с таким статусом сданы в Борисове, Смолевичах, Молодечно, Дзержинске, поселке Дружном Пуховичского района. В других населенных пунктах малообеспеченным и многодетным семьям безвозмездно выделялась жилплощадь из коммерческой застройки.

Всего в 2018 году в Минской области введено в эксплуатацию более 1,114 млн кв.м. Это около 30% от общего количества по республике.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В 2019 году планируется обеспечить жильем около 3,5 тыс. многодетных семей Минской области. Об этом заявил председатель облисполкома Анатолий Исаченко сегодня на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сила нашего народа в таких, как вы»: Президент Беларуси вручил государственные награды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика