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Сколько белорусов идет в суды из-за невыданных зарплат и как часто решения принимают в их пользу
В судах за прошлый год рассмотрели 2687 гражданских дел по выплате зарплаты, сообщается
В 2017 году в судах рассмотрели 3159 гражданских дел по выплате зарплаты, в 2016-м — 4866, а
Значительная часть исков по выплате зарплаты в прошлом году
Работники через суды в том числе
К примеру, в декабре прошлого года нарушения по срокам выплаты денег при увольнении нашли у 27 организаций,
При этом наниматели в прошлом году подали 2155 исков о возмещении имущественного ущерба, который был причинен работниками при исполнении служебных обязанностей. По 2004 искам приняли решение в пользу работодателей.
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В судах за прошлый год рассмотрели 2687 гражданских дел по выплате зарплаты. В большинстве случае - 88,9% - решение приняли в пользу истцов.
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