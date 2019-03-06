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Сколько белорусов идет в суды из-за невыданных зарплат и как часто решения принимают в их пользу

07.03.2019 14:16 — Разное | Tut.by  
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В судах за прошлый год рассмотрели 2687 гражданских дел по выплате зарплаты, сообщается на сайте Верховного суда. В большинстве случаев — 88,9% — решения приняли в пользу истцов. Для сравнения: в 2017 году этот показатель составлял 88%, а в 2016-м — 88,4%. Наниматели же подают в суды на своих работников из-за имущественного ущерба и тоже в большинстве случаев выигрывают.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В 2017 году в судах рассмотрели 3159 гражданских дел по выплате зарплаты, в 2016-м — 4866, а в 2015-м — 4931.

Значительная часть исков по выплате зарплаты в прошлом году пришлась на Минск — 1251, из них удовлетворили 1133.

Работники через суды в том числе взыскивают зарплату, которая положена при увольнении, а также добиваются возврата трудовых книжек.

К примеру, в декабре прошлого года нарушения по срокам выплаты денег при увольнении нашли у 27 организаций, сообщили ранее в Департаменте госинспекции труда Минтруда.

При этом наниматели в прошлом году подали 2155 исков о возмещении имущественного ущерба, который был причинен работниками при исполнении служебных обязанностей. По 2004 искам приняли решение в пользу работодателей.

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Теги: Минск
 
 
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В судах за прошлый год рассмотрели 2687 гражданских дел по выплате зарплаты. В большинстве случае - 88,9% - решение приняли в пользу истцов.
 
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