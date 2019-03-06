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Директор «Молочных горок» получила награду от «Мясомолпрома»
07.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Могилевское государственное объединение «Мясомолпром»
Генеральный директор «Мясомолпрома» Сергей Некрашевич отметил, что женщины заняты практически в каждом процессе производства на перерабатывающих предприятиях объединения.
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Могилевское государственное объединение «Мясомолпром» наградило за успехи женщин своих предприятий. Среди них – директор ОАО «Молочные горки» Валентина...
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