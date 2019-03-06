«Студия хорошего настроения»: в Несвижской ратуше проходит тематическая акция

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Сегодня, 7 марта, в Несвижской ратуше с 10.30 и до 17.30 проходит тематическая акция «Студия хорошего настроения».

Мероприятие организовано с целью создать весеннее настроение и поздравить милых дам с праздником. На втором этаже ратуши открыты различные зоны — отдыха, поздравительная, видеозона и другие. Красочные композиции народных умельцев, приятная музыка и зоны активности вызывают улыбки как у женщин, так и у их спутников. А в выставочной зоне можно приобрести и подарки для близких, изготовленные ремесленными мастерами, которые, кстати, приглашены из разных городов — Столбцов, Клецка, Барановичей и, конечно, Несвижа.









































В ратуше вас ожидают вернисаж «Весенняя мелодия цветов», хэнд-мэйд «Подарки для любимых женщин», творческие мастерские и мастер-классы.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.