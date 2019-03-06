Все, что осталось от «Красной звезды». В Минске снесли типографию ради китайского бассейна

Возле станции метро «Молодежная» в августе закрылась фабрика «Красная звезда». Здесь, как и на месте жилых малоэтажных домов, еще летом 2018 года решили построить бассейн международного класса на китайские деньги. В декабре объекты начали сносить, недавно дело дошло и до фабрики — от нее уже ничего не осталось.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Полиграфическая фабрика «Красная звезда» — одна из старейших в Минске. Она основана в 1927 году. Во время войны была разрушена, а в 1945 году возобновила работу как артель «Красная звезда». В 1960 году ее реорганизовали в полиграфическую фабрику.

В декабре прошлого года на месте будущего китайского бассейна начали сносить прежние постройки. Сейчас сносят то, что осталось от фабрики. Из соседних двухэтажных домов выселили жильцов. Некоторые из них приезжают забрать то, что осталось.



Все, что осталось от типографии «Красная звезда». Фото очевидца













Одна из хозяек как раз забирает «вещи по мелочи и на дрова». Она рассказала TUT.BY, что люди съехали из домов в начале января — всех переселили в новостройки.

— По квартирам нас не обидели. Все жильцы остались довольны, получили новые квартиры кто где хотел — в Сухарево, в Малиновке. Мы, например, переехали на Дзержинского, 115 — за зубром (речь о световой скульптуре «Зубр». — Прим. TUT.BY). Квартиру получили по метрам такую же, как у нас была.

По словам собеседницы, дома, скорее всего, снесут в марте.











Что еще построят на этом участке?

7 июня 2018 года Александр Лукашенко подписал указ о подготовке территорий для строительства бассейна международного стандарта на Кальварийской и Национального футбольного стадиона на Ванеева. Объекты возведут с привлечением китайских денег.

Из указа следует, что снести прежние здания и подготовить инженерные сети нужно в 2018—2019 годах.

На участке есть два паспорта объектов, один — на бассейн международного стандарта, второй — на высотное административное здание по заказу иностранной компании «Аранко». Сроки окончания строительства обоих объектов неизвестны.



Административное здание, которое строится по заказу иностранной компании «Аранко»

Работников фабрики пообещали перевести полиграфкомбинат на улицу Корженевского, но в итоге не всем достались рабочие места.

О последнем дне работы сотрудников «Красной звезды» на прежнем месте мы рассказывали в прошлом августе.