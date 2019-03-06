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Все, что осталось от «Красной звезды». В Минске снесли типографию ради китайского бассейна
Возле станции метро «Молодежная» в августе закрылась фабрика «Красная звезда». Здесь, как и на месте жилых малоэтажных домов, еще летом 2018 года
В декабре прошлого года на месте будущего китайского бассейна начали сносить прежние постройки. Сейчас сносят то, что осталось от фабрики. Из соседних двухэтажных домов выселили жильцов. Некоторые из них приезжают забрать то, что осталось.
Одна из хозяек как раз забирает «вещи по мелочи и на дрова». Она рассказала TUT.BY, что люди съехали из домов в начале января — всех переселили в новостройки.
— По квартирам нас не обидели. Все жильцы остались довольны, получили новые квартиры кто где хотел — в Сухарево, в Малиновке. Мы, например, переехали на Дзержинского, 115 — за зубром (речь о световой скульптуре «Зубр». — Прим. TUT.BY). Квартиру получили по метрам такую же, как у нас была.
По словам собеседницы, дома, скорее всего, снесут в марте.
Что еще построят на этом участке?
7 июня 2018 года Александр Лукашенко
Из указа следует, что снести прежние здания и подготовить инженерные сети нужно в 2018—2019 годах.
На участке есть два паспорта объектов, один — на бассейн международного стандарта, второй — на высотное административное здание по заказу иностранной компании «Аранко». Сроки окончания строительства обоих объектов неизвестны.
Работников фабрики пообещали перевести полиграфкомбинат на улицу Корженевского, но в итоге не всем достались рабочие места.
О последнем дне работы сотрудников «Красной звезды» на прежнем месте мы
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