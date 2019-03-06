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Имущество бывшего завода ЖБИ в Слуцке выставили на аукцион

07.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Спустя несколько месяцев после прекращения работы ГП «Слуцкое управление производственно-технологической комплектации» пополнило ряды предприятий района, чьё имущество пытаются продать с молотка.

Имущество УПТК (или, как его назвали раньше, завода ЖБИ) по адресу ул. Тутаринова, 19А, впервые выставлено на аукцион. Организатор торгов - минское ООО «Фрондера».

В перечне наименований полтора десятка капитальных строений и сооружения различного назначения, а также рельсы и жд-пути.

Согласно документации, начальная цена технической площадки неустановленного значения с инвентарным номером 640/С-78877 общей площадью 35 000 кв. м. составляет 237 484,8 рублей. Общая стоимость всех объектов составляет порядка 1,2 млн. белорусских рублей.

  • Аукцион состоится 5 апреля в 12:00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, офис 1127.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Спустя несколько месяцев после прекращения работы ГП «Слуцкое управление производственно-технологической комплектации» пополнило ряды предприятий района, чьё...
 
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