Солигорчанин убил старика за то, что тот не дал ему денег на выпивку





Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Солигорского района, обвиняемого в жестоком убийстве заведомо престарелого из хулиганских побуждений (п. 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса).

Ранее неоднократно судимый обвиняемый задержан сотрудниками милиции 18 августа 2018 года. В тот день был доставлен в больницу с телесными повреждениями 78-летний житель Солигорска. Престарелый мужчина был избит и спустя неделю скончался.

По материалам следствия, двое пожилых жителей одного из многоквартирных домов Солигорска сидели у себя во дворе на скамейке и разговаривали. К ним подошел находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый и стал просить денег на спиртное у потерпевшего. Когда получил отказ, то подверг престарелого мужчину жестокому избиению. Он причинил потерпевшему множественные повреждения и ушел.





На протяжении расследования обвиняемый отрицал свою причастность к совершению преступления и давал противоречивые показания. В целях его изобличения проведены следственные эксперименты, проверки показаний на месте, допрошены свидетели, получены результаты проведенных УГКСЭ по Минской области экспертиз.

Согласно заключению эксперта, с учетом выявленного у него психического заболевания, в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, он отдавал отчет своим действиям и мог ими руководить.

С момента задержания к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Фото: проверка показаний на месте с участием свидетеля

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног