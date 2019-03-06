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В Минской области увеличилось количество убийств и тяжких телесных повреждений
07.03.2019 — Разное | Слуцк Город
По итогам января текущего года на территории Минской области увеличилось количество регистрируемых убийств и тяжких телесных повреждений на 50 % (16-24). При этом 36 (86%) граждан совершили преступные деяния в состоянии алкогольного опьянения, 20 подозреваемых (46,5%) нигде не работали.
Принимаемые отделом внутренних дел Слуцкого райисполкома организационные и практические меры в целом оказывают сдерживающее воздействие на развитие негативных тенденций в криминогенной обстановке.
В отчетном периоде 2019 года на территории Слуцкого района ужезарегистрирован факт совершения особо тяжкого преступления.
На основе анализа результатов проведенных мероприятий и имеющихся криминогенных рисков совершения гражданами убийств и причинений тяжких телесных повреждений в период с 01 по 20 марта 2019 на территории Слуцкого района реализуется Комплекс целевых мероприятий по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Цель мероприятий – активизация работы по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, принятия своевременных мер превентивного характера к лицам, состоящим на профилактических учетах в ОВД в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 04.01.2014г. №122-3 «Об основах деятельности по профилактики правонарушений» (далее - Закон), а также имеющих судимость, ведущих антиобщественный образ жизни, устранения причин и условий, способствующих совершению убийств и причинений тяжких телесных повреждений, предупреждение пьянства.
Уголовным кодексом Республики Беларусь за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147) предусмотрена следующая уголовная ответственность:
1. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, либо повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха, какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство (заболевание), иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть, либо вызвавшее расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета, на срок свыше четырех месяцев, либо выразившееся в неизгладимом обезображении лица или шеи, - наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
2. То же деяние, совершенное:
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим иное преступление, сопряженное с умышленным причинением тяжкого телесного повреждения, либо ранее совершившим убийство (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 140 - 143 настоящего Кодекса, (ст. 140 - убийство матерью новорожденного ребенка, ст.141 - убийство, совершенное в состоянии аффекта, ст. 142 - убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, ст. 143 - убийство при превышении пределов необходимой обороны), а равно в отношении двух или более лиц, либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
За совершение преступления, предусмотренного ст. 139 УК Республики Беларусь (убийство) предусмотрена следующая уголовная ответственность:
1. Умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство) -
Начальник милиции общественной безопасности
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По итогам января текущего года на территории Минской области увеличилось количество регистрируемых убийств и тяжких телесных повреждений на 50 %.
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