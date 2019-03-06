В Минской области увеличилось количество убийств и тяжких телесных повреждений

По итогам января текущего года на территории Минской области увеличилось количество регистрируемых убийств и тяжких телесных повреждений на 50 % (16-24). При этом 36 (86%) граждан совершили преступные деяния в состоянии алкогольного опьянения, 20 подозреваемых (46,5%) нигде не работали.

Принимаемые отделом внутренних дел Слуцкого райисполкома организационные и практические меры в целом оказывают сдерживающее воздействие на развитие негативных тенденций в криминогенной обстановке.

Вместе с тем по итогам 2018 года на территории Слуцкого района отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в сфере семейно-бытовых отношений (4-7). В том числе произошел рост убийств с 1 до 2, а также фактов причинения тяжких телесных повреждения с 0 до 4.

В отчетном периоде 2019 года на территории Слуцкого района ужезарегистрирован факт совершения особо тяжкого преступления.

На основе анализа результатов проведенных мероприятий и имеющихся криминогенных рисков совершения гражданами убийств и причинений тяжких телесных повреждений в период с 01 по 20 марта 2019 на территории Слуцкого района реализуется Комплекс целевых мероприятий по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

Цель мероприятий – активизация работы по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, принятия своевременных мер превентивного характера к лицам, состоящим на профилактических учетах в ОВД в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 04.01.2014г. №122-3 «Об основах деятельности по профилактики правонарушений» (далее - Закон), а также имеющих судимость, ведущих антиобщественный образ жизни, устранения причин и условий, способствующих совершению убийств и причинений тяжких телесных повреждений, предупреждение пьянства.

Уголовным кодексом Республики Беларусь за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147) предусмотрена следующая уголовная ответственность:

1. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, либо повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха, какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство (заболевание), иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть, либо вызвавшее расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета, на срок свыше четырех месяцев, либо выразившееся в неизгладимом обезображении лица или шеи, - наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

2. То же деяние, совершенное:

1) в отношении лица, заведомо малолетнего, престарелого или находящегося в беспомощном состоянии;

2) в отношении похищенного человека или заложника;

3) способом, носящим характер мучения или истязания;

4) с целью получения трансплантата;

5) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга;

6) из корыстных побуждений либо по найму;

7) из хулиганских побуждений;

8) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы;

9) группой лиц;

10) общеопасным способом, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим иное преступление, сопряженное с умышленным причинением тяжкого телесного повреждения, либо ранее совершившим убийство (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 140 - 143 настоящего Кодекса, (ст. 140 - убийство матерью новорожденного ребенка, ст.141 - убийство, совершенное в состоянии аффекта, ст. 142 - убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, ст. 143 - убийство при превышении пределов необходимой обороны), а равно в отношении двух или более лиц, либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 139 УК Республики Беларусь (убийство) предусмотрена следующая уголовная ответственность:

1. Умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство) -

наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

2. Убийство:

1) двух или более лиц;

2) заведомо малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии;

3) заведомо для виновного беременной женщины;

4) сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

5) совершенное общеопасным способом;

6) совершенное с особой жестокостью;

7) сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

8) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

9) с целью получения трансплантата либо использования частей трупа;

10) лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга;

11) лица или его близких за отказ этого лица от участия в совершении преступления;

12) из корыстных побуждений, либо по найму, либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом;

13) из хулиганских побуждений;

14) по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или розни, политической или идеологической вражды, а равно по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы;

15) совершенное группой лиц;

16) совершенное лицом, ранее совершившим убийство, за исключением убийства, предусмотренного статьями 140 - 143 настоящего Кодекса, -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью, а при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 12 части второй настоящей статьи, - с конфискацией имущества или без конфискации.

Начальник милиции общественной безопасности

отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома

подполковник милиции А.В. Голиков