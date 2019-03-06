IT-компаниям остро необходимы релевантные специалисты в области права

Только за 2018 год количество резидентов ПВТ увеличилось до 454 компаний, которые занимаются разработкой программных продуктов и предоставлением IT-услуг клиентам более чем из 67 стран мира. В 2017-2018 гг. в белорусском IT-бизнесе стали популярными вопросы, связанные с регулированием ICO, блокчейн и криптовалютой. По данным конференции «BlockShow Europe 2018», Беларусь входит в топ-10 наиболее благоприятных стран для блокчейна. Юридическое сопровождение бизнес-процессов в компаниях с IT-составляющей требует особых специалистов, которые не только понимают специфику таких компаний, но и разбираются в технической составляющей.

Знание IT-права выходит далеко за рамки IntellectualProperty. Это также компетентность и в отношении коммерциализации программных продуктов, и в части организационной составляющей процесса разработки и сопровождения ПО. IT-юрист вынужден держать руку на пульсе и следить за развитием сферы, в том числе за развитием таких актуальных и перспективных направлений, как искусственный интеллект и облачные технологии. Чтобы пользоваться спросом на рынке труда среди компаний - резидентов ПВТ, необходимо одновременно быть специалистом на стыке профессий и уметь решать узкоспециализированные задачи.

12 марта образовательный центр «Профессиональный интерес» начинает интенсив «IT-law: экспресс-погружение» для тех, кто хочет расширить свои познания в области IT-права. Интеллектуальный партнер проекта – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

В течение 4 дней обучения вы узнаете:

как обезопасить ПО от нарушения авторских прав, а компанию - от недобросовестных разработчиков

о юридических аспектах и современных тенденциях в области искусственного интеллекта

что такое GDPR, обработка персональных данных и чем грозит несоответствие Регламенту по их защите

о деталях налогообложения программных продуктов

как правильно оформлять договорные отношения с фрилансерами и зарубежными заказчиками

о текущей судебной практике по спорам в отношении IT-продуктов

что такое модели жизненного цикла, «облачный» софт, non-compete, non-disclosure, non-solicitation, опцион и многое другое.

По каждому модулю участников ожидают практические воркшопы. Кроме того, для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрена возможность участия в онлайн-трансляции интенсива.

Подробная программа: http://itlaw.tilda.ws