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Мониторим рынки: сколько стоят цветы накануне 8 Марта

07.03.2019 14:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мониторинг рынка в эти дни ведут представители Комитета государственного контроля. Проверки показали, что продавцы не стали взвинчивать цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мониторим рынки: сколько стоят цветы накануне 8 Марта

Тюльпан – от 1 рубля за цветок, а белорусскую розу можно купить за 2,5. Кстати, тюльпанов в 2019 году больше из отечественных теплиц.

Мониторим рынки: сколько стоят цветы накануне 8 Марта

Леонил Шелест, производитель тюльпанов:
У нас свои теплицы, завозим голландские луковицы. Заказываем их фактически за год до праздника 8 Марта. По сравнению с прошлым годом наша оптовая цена упала где-то на 15 %. То есть для конечного потребителя наш продукт стал более доступен.

Мониторим рынки: сколько стоят цветы накануне 8 Марта

Ольга Соловьева, заведующая сектором КГК по Гомельской области:
Предложение наиширочайшее. Есть и отечественная цветочная продукция, и импортная. Порадовало, что отечественная продукция, тюльпан практически только белорусский. Также есть и белорусские розы. Да, не в большом ассортименте, но есть по очень приемлемым ценам.

Мониторим рынки: сколько стоят цветы накануне 8 Марта
 
 
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Новости Беларуси. Мониторинг рынка в эти дни ведут представители Комитета государственного контроля. Проверки показали, что продавцы не стали взвинчивать цены,...
 
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