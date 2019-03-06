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Мониторим рынки: сколько стоят цветы накануне 8 Марта
Новости Беларуси. Мониторинг рынка в эти дни ведут представители Комитета государственного контроля. Проверки показали, что продавцы не стали взвинчивать цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тюльпан – от 1 рубля за цветок, а белорусскую розу можно купить за 2,5. Кстати, тюльпанов в 2019 году больше из отечественных теплиц.
Леонил Шелест, производитель тюльпанов:
Ольга Соловьева, заведующая сектором КГК по Гомельской области:
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Новости Беларуси. Мониторинг рынка в эти дни ведут представители Комитета государственного контроля. Проверки показали, что продавцы не стали взвинчивать цены,...
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