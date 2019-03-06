У кого больше? Сколько абонентов у velcom, МТС и life:)

В Беларуси сегодня работают три мобильных оператора сотовой связи — velcom, МТС и life:). 42.TUT.BY выяснил, сколько абонентов у каждой компании и как количество пользователей операторов менялось за последние несколько лет.



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Информацию о количестве абонентов velcom, МТС и life:) мы брали из открытых отчетов групп компаний, в которых состоят операторы (соответственно Telekom Austria, MTS Group, Turkcell).

В velcom по состоянию на четвертый квартал 2018 года (Q4) насчитывалось 4 873 000 абонентов. В этот же период годом ранее их было 4 864 200 — на 0,2% меньше. В 2016 году количество абонентов составляло 4 944 900, в 2015 — 4 956 800. Таким образом, за три года количество абонентов velcom в Беларуси сократилось на 1,7%.

В МТС на конец 2018 года (четвертый квартал, Q4) в Беларуси насчитывалось 5,5 миллионов абонентов. В этот же период 2017 года — 5,2 миллиона. Прирост составил около 5,5%. В 2016 году пользователей у МТС также было 5,2 миллиона, в 2015 — 5,3 миллиона. За три года количество абонентов оператора увеличилось на 3,6%.

Оператор life:) в четвертом квартале прошлого года насчитывал 1,6 миллиона абонентов, в 2017 и 2016 и годах пользователей было ровно столько же — 1,6 миллионов. Разницы в количестве пользователей — нет.

Таким образом, на конец 2018 года общее количество мобильных абонентов всех трех операторов в Беларуси составило около 11 973 000 пользователей (4, 873 миллиона velcom, 5,5 миллионов МТС и 1,6 миллиона life:).