Большинство белорусов считает, что сейчас плохое время для крупных покупок и сбережений

В Беларуси незначительно выросли инфляционные ожидания населения. Так, 79,8% белорусов считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут расти быстрее, чем сейчас, либо также интенсивно (в ноябре прошлого года — 79,5%). Это следует из обнародованных Нацбанком данных за февраль . Остальные опрошенные считают, что рост цен на товары и услуги замедлится.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В опросе участвовали 2 тысячи респондентов — мужчины и женщины старше 18 лет. Из них 1118 человек считают, что цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги в следующие 12 месяцев будут расти так же интенсивно, а еще 259 человек — что быстрее, чем сейчас.

Больше половины белорусов — 1022 человек из опрошенных — убеждены, что сейчас плохое время для крупных покупок. Большинство опрошенных — 1122 человек считают, что сейчас плохое время для того, чтобы делать сбережения.

При этом те, кто делает сбережения, предпочитает хранить их «под подушкой», то есть наличными дома (737 челочек из опрошенных), а также открывать депозиты в банках (467) и вкладываться в недвижимость (369).

А если сейчас пришлось выбирать, в чем хранить сбережения — в рублях

или в иностранной валюте, то большинство опрошенных — 1246 человек — выбрали валюту.

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