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Обнаженные атлеты на крыше метро оригинально поздравили женщин с 8 марта

07.03.2019 14:35 — Разное | Партизан  
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В четверг, 7 марта, в Киевском метрополитене произошло курьезное происшествие.

На козырек входа на станцию метро "Дарница" забрались трое мужчин, раздетые до трусов, и поздравили киевлянок с наступающим Международным женским днем.

Об этом сообщила в фейсбуке местная жительница Светлана Борсук. "Праздник начинается. Метро "Дарница", на крыше входа в метро накаченные мальчики поздравляют с праздником", - написала она.


Несмотря на календарную весну, в Киеве сейчас достаточно прохладно. Однако погода не остановила мужчин. На опубликованных фото видно, что трое атлетически сложенных парня поиграли мускулами на крыше входа в метро, чем привлекли к своей акции внимание женского пола.

Пользователи Сети весело отреагировали на такое представление. "Эх… Как жаль, что я не на метро "Дарница живу". "Неожиданно, но настроение подняли на весь день", "Дамам внизу тоже стало тепло…на душе", - пишут киевляне.

 
 
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В четверг, 7 марта, в Киевском метрополитене произошло курьезное происшествие.
 
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