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Педагог унижал и избивал детей. Суд по делу начнется 11 марта в Слуцке
В суде Слуцкого района 11 марта начнется судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора по воспитательной работе ГУО «Минское областное кадетское училище».
Обвиняемый, находясь при исполнении служебных обязанностей, незаконно подменял методы воспитания методами физического насилия, чтобы оказать на воспитанников психологическое и физическое воздействие. Он бил несовершеннолетних, систематически словесно унижал их честь и личное достоинство. Таким образом, бывший заместитель директора обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 УК.
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В суде Слуцкого района 11 марта начнется судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора по воспитательной работе ГУО...
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