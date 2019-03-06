"Китайский" завод запустят осенью. Что ждет жителей Светлогорска?









Как отмечается в сообщении пресс-службы концерна, на встречу с Юрием Назаровым по вопросам, касающимся деятельности нового производства ОАО «Светлогорский ЦКК» — завода сульфатной беленой целлюлозы, пришли 7 человек. Согласно графику, председатель концерна «Беллесбумпром» проводит личный приём граждан первую среду каждого месяца, чем и воспользовались активисты.





По информации пресс-службы, посетителей интересовали такие вопросы, как очистка ливневых сточных вод, сжигание образующихся при производстве целлюлозы газов, применяемые технологии варки целлюлозы, а также вопросы замеров образующихся химических соединений, заводских шумов, сроков пуско-наладочных работ и ряд других.





На все поставленные вопросы в рамках компетенции концерна «Беллесбумпром» представителям инициативной группы давали разъяснения.









Назаров отметил, что на аналогичных предприятиях в мире сроки пуско-наладочных работ составляют от 6 до 18 месяцев. Общая продолжительность пуско-наладочных работ на заводе сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске пока не превышает 10 месяцев. Ориентировочный срок завершения пуско-наладочных работ и сдача завода в эксплуатацию – август-сентябрь 2019 года.





При этом инициативной группе практически было отказано в посещении завода сульфатной беленой целлюлозы и личном осмотре сооружений и оборудования завода для очистки ливневых вод. По словам руководителя концерна, такое посещение уже было организовано в сентябре прошлого года.





В целом, отмечает пресс-служба, разговор сложился конструктивный. На встрече стороны обсудили все вопросы, которые волновали общественность, и достигли договоренности продолжать диалог, информировать друг друга и содействовать успешной работе завода сульфатной беленой целлюлозы и экологической безопасности.