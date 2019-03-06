ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Китайский" завод запустят осенью. Что ждет жителей Светлогорска?

07.03.2019 14:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы ОАО «Светлогорский ЦКК» планируют запустить на полную мощность в сентябре текущего года. Об этом на встрече с инициативной группой граждан сообщил председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров.



Как отмечается в сообщении пресс-службы концерна, на встречу с Юрием Назаровым по вопросам, касающимся деятельности нового производства ОАО «Светлогорский ЦКК» — завода сульфатной беленой целлюлозы, пришли 7 человек. Согласно графику, председатель концерна «Беллесбумпром» проводит личный приём граждан первую среду каждого месяца, чем и воспользовались активисты.

По информации пресс-службы, посетителей интересовали такие вопросы, как очистка ливневых сточных вод, сжигание образующихся при производстве целлюлозы газов, применяемые технологии варки целлюлозы, а также вопросы замеров образующихся химических соединений, заводских шумов, сроков пуско-наладочных работ и ряд других.

На все поставленные вопросы в рамках компетенции концерна «Беллесбумпром» представителям инициативной группы давали разъяснения.


Назаров отметил, что на аналогичных предприятиях в мире сроки пуско-наладочных работ составляют от 6 до 18 месяцев. Общая продолжительность пуско-наладочных работ на заводе сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске пока не превышает 10 месяцев. Ориентировочный срок завершения пуско-наладочных работ и сдача завода в эксплуатацию – август-сентябрь 2019 года.

При этом инициативной группе практически было отказано в посещении завода сульфатной беленой целлюлозы и личном осмотре сооружений и оборудования завода для очистки ливневых вод. По словам руководителя концерна, такое посещение уже было организовано в сентябре прошлого года.

В целом, отмечает пресс-служба, разговор сложился конструктивный. На встрече стороны обсудили все вопросы, которые волновали общественность, и достигли договоренности продолжать диалог, информировать друг друга и содействовать успешной работе завода сульфатной беленой целлюлозы и экологической безопасности.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы ОАО «Светлогорский ЦКК» планируют запустить на полную мощность в сентябре текущего года. Об этом на встрече с...
 
Новости дня
Новости разные
 
IT-компаниям остро необходимы релевантные специалисты в области права
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика