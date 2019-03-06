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Фармпроизводство препаратов для лечения СПИДа и туберкулеза открыли в Скиделе

07.03.2019 14:24 — Разное | Партизан  
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В Скиделе сегодня состоялось торжественное открытие белорусско-индийского фармацевтического предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Для реализации инвестиционного проекта была создана компания ООО "Новалок". Ее учредителями выступают РУП "Белмедпрепараты" и индийская фармацевтическая компания Lok-Beta Pharmaceuticals (I) Pvt. Ltd. Стоимость инвестиций в проект превысила $3,5 млн. Новое производство разместилось на площадях предприятия РУП "Белмедпрепараты". 

"Создано новое высокотехнологичное производство принципиально новых лекарственных препаратов. В том числе и тех, что активно сегодня применяются в новых протоколах лечения таких сложных заболеваний, как СПИД, туберкулез, сахарный диабет", - сказал министр здравоохранения Валерий Малашко. 

По его словам, на новом фармпредприятии создано 70 рабочих мест. Причем развитие ООО "Новалок" на этом не останавливается. Планируется к подписанию еще один инвестиционный договор стоимостью более $1,5 млн, предусматривающий организацию в Скиделе производства фармацевтических субстанций, которые могут использоваться и другими аналогичными предприятиями в стране. 

ООО "Новалок" ориентировано не только на внутренний рынок. Планируется, что к 2021 году будет экспортироваться до 50% выпускаемой продукции. 


Участие в церемонии открытия предприятия принял председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Он назвал фармацевтику в числе перспективных направлений сотрудничества между странами. "Индия - один из мировых лидеров в производстве лекарств, поэтому мы активно работаем над созданием совместных предприятий. Несмотря на то, что производство лекарств в стране увеличивается, удельный вес импорта все еще остается значительным. Создание новых производств - это не только шаг на пути к импортозамещению, но и возможность нарастить экспорт. А также это вклад в развитие экономики страны, создание новых высокотехнологичных рабочих мест, да и стоимость препаратов отечественного производства будет ниже импортных", - отметил председатель Совета Республики. Он сообщил, что два новых фармакологических предприятия с участием индийского капитала будут созданы и в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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В Скиделе сегодня состоялось торжественное открытие белорусско-индийского фармацевтического предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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