Фармпроизводство препаратов для лечения СПИДа и туберкулеза открыли в Скиделе

Для реализации инвестиционного проекта была создана компания ООО "Новалок". Ее учредителями выступают РУП "Белмедпрепараты" и индийская фармацевтическая компания Lok-Beta Pharmaceuticals (I) Pvt. Ltd. Стоимость инвестиций в проект превысила $3,5 млн. Новое производство разместилось на площадях предприятия РУП "Белмедпрепараты".





"Создано новое высокотехнологичное производство принципиально новых лекарственных препаратов. В том числе и тех, что активно сегодня применяются в новых протоколах лечения таких сложных заболеваний, как СПИД, туберкулез, сахарный диабет", - сказал министр здравоохранения Валерий Малашко.





По его словам, на новом фармпредприятии создано 70 рабочих мест. Причем развитие ООО "Новалок" на этом не останавливается. Планируется к подписанию еще один инвестиционный договор стоимостью более $1,5 млн, предусматривающий организацию в Скиделе производства фармацевтических субстанций, которые могут использоваться и другими аналогичными предприятиями в стране.





ООО "Новалок" ориентировано не только на внутренний рынок. Планируется, что к 2021 году будет экспортироваться до 50% выпускаемой продукции.







