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Мощный взрыв прогремел у дворца президента Сомали. Много пострадавших

07.03.2019 14:16 — Разное | Партизан  
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Сильный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы. Об этом сообщает в четверг агентство AFP News Agency со ссылкой на источник в службе безопасности в этой стране.

По данным агентства, автомобиль со взрывчаткой взлетел в воздух около Национального театра, расположенного рядом с официальным дворцом и главным рабочим местом президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда.

Другие подробности произошедшего уточняются, передает riafan.ru



По данным турецких СМИ, в результате взрыва погибли как минимум 5 человек, много пострадавших. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Эш-Шебап.



 
 
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Сильный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы. Об этом сообщает в четверг агентство AFP News Agency со ссылкой на источник в службе безопасности в этой стране.
 
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