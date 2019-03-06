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Мощный взрыв прогремел у дворца президента Сомали. Много пострадавших
Сильный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы. Об этом сообщает в четверг агентство AFP News Agency со ссылкой на источник в службе безопасности в этой стране.
По данным
Другие подробности произошедшего уточняются, передает
По
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Сильный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы. Об этом сообщает в четверг агентство AFP News Agency со ссылкой на источник в службе безопасности в этой стране.
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