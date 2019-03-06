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Владимир Базанов выдвинут кандидатом на пост председателя БФФ

07.03.2019 14:13 — Разное | Партизан  
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Владимир Базанов выдвинут кандидатом на пост председателя БФФ. Выдвижение сделано Минской городской федерацией футбола.



Владимир Базанов является депутатом Палаты представителей. В свое время был председателем брестского "Динамо". 

Родился 29 ноября 1957 года в д. Бардинское Бабаевского района Вологодской области (РСФСР). Образование высшее — окончил Коломенское высшее военное артиллерийское училище по специальности "Командная тактическая артиллерия", Военную артиллерийскую академию имени М.И.Калинина по специальности "Командно-штабная оперативно-тактическая ракетных войск и артиллерии"; полковник. 

Проходил военную службу в должностях командира взвода, командира батареи, начальника штаба дивизиона, командира дивизиона, начальника штаба бригады, командира артиллерийского полка, командира ракетной бригады, заместителя военного комиссара области, военного комиссара военного комиссариата Брестской области. 

Избирался депутатом Брестского областного Совета депутатов двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого созывов. Является председателем областной общественной организации "Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане", членом совета и президиума областной общественной организации "Белая Русь". 

Входит в депутацию Национального собрания Республики Беларусь в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, является членом Комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах Республики Беларусь" II степени, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, медалью "За отличие в воинской службе", 25 медалями СССР и Республики Беларусь. 

Женат, имеет двух сыновей.


 
 
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Владимир Базанов выдвинут кандидатом на пост председателя БФФ. Выдвижение сделано Минской городской федерацией футбола.
 
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