Взрывы в Кабуле: ранен кандидат в президенты Афганистана

По данным телеканала, пострадавшим является лидер партии Национальный конгресс Афганистана Абдул Латиф Педрам.

Также местные СМИ сообщают, что число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в Кабуле, достигло трех человек, еще 22 человека получили ранения различной степени тяжести.

Нападение произошло, когда на западе Кабула проходила церемония по случаю 24-й годовщины смерти лидера моджахедов Абдула Али Мазари, на которой присутствовали многие афганские политики. Неизвестные начали минометный обстрел по 13-му полицейскому округу, всего было выпущено по меньшей мере десять снарядов. Первый взрыв прогремел во время выступления премьер-министра Афганистана Абдуллы Абудуллы.

Выборы президента Афганистана, как ожидается, пройдут 20 июля. В качестве кандидатов на высший государственный пост в республике зарегистрировались 18 человек, в том числе Ашраф Гани и Абдулла Абдулла, которые в 2014 году были главными соперниками в борьбе за президентское кресло.