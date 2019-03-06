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Взрывы в Кабуле: ранен кандидат в президенты Афганистана

07.03.2019 14:07 — Разное | Партизан  
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Один из кандидатов на пост президента Афганистана пострадал в результате серии взрывов в Кабуле в четверг, 7 марта, сообщает телеканал 1TV.

По данным телеканала, пострадавшим является лидер партии Национальный конгресс Афганистана Абдул Латиф Педрам.
 
Также местные СМИ сообщают, что число погибших в результате серии взрывов, прогремевших  в Кабуле, достигло трех человек, еще 22 человека получили ранения различной степени тяжести.
 
Нападение произошло, когда на западе Кабула проходила церемония по случаю 24-й годовщины смерти лидера моджахедов Абдула Али Мазари, на которой присутствовали многие афганские политики. Неизвестные начали минометный обстрел по 13-му полицейскому округу, всего было выпущено по меньшей мере десять снарядов. Первый взрыв прогремел во время выступления премьер-министра Афганистана Абдуллы Абудуллы.
 
Выборы президента Афганистана, как ожидается, пройдут 20 июля. В качестве кандидатов на высший государственный пост в республике зарегистрировались 18 человек, в том числе Ашраф Гани и Абдулла Абдулла, которые в 2014 году были главными соперниками в борьбе за президентское кресло.
 
 
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Один из кандидатов на пост президента Афганистана пострадал в результате серии взрывов в Кабуле в четверг, 7 марта, сообщает телеканал 1TV.
 
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