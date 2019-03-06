В Европе показали самую дорогую банкноту









Швейцарский национальный банк представил купюру в 1000 франков нового образца, которая станет самой дорогой банкнотой Европы и второй по ценности в мире (после купюры в 10 тыс. брунейских долларов), сообщает пресс-служба банка.





Купюра, которая поступит в обращение с 13 марта, выполнена в фиолетовом цветовом решении с использованием полимерных волокон, как и другие банкноты новой, девятой серии. Основная тема дизайна купюры - коммуникация и язык.



