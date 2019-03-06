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Новейший российский танк оборудуют туалетом
В танке Т-14 и боевых машинах, созданных на платформе «Армата», появится санузел, сообщает
Одна из особенностей службы танкистов — длительность непрерывного пребывания внутри боевой машины. И хотя в них есть вода и сухой паек, все остальное не предусмотрено, что создает определенный дискомфорт. Проблему удалось решить только в машинах на платформе «Армата».
Илья Баранов отметил, что при создании Т-14 изначально закладывалась возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в танке есть так называемое устройство СЖО — средство жизнеобеспечения или, проще говоря, туалет.
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В танке Т-14 и боевых машинах, созданных на платформе «Армата», появится санузел, сообщает ТАСС. Директор по качеству и информационным технологиям Уральского...
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