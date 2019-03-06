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Украинская журналистка - белорусам: Не повезло вам с президентом, а еще больше с соседом
Известная украинская журналистка Янина Соколова предостерегла белорусов, что со стороны России над нами нависла опасность
«Вам, ребята, не повезло с вашим президентом, и еще больше с вашим соседом», - отметила Соколова в прямом эфире.
«Только за несколько последних лет Лукашенко понял, что нужно поднатужиться, поскольку может быть полная аннексия, полное вливание в Россию Беларуси. И Беларусь как таковая может прекратить свое существование. Привет Беларуси, будьте начеку», — цитирует Соколову
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Известная украинская журналистка Янина Соколова предостерегла белорусов, что со стороны России над нами нависла опасность
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