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Украинская журналистка - белорусам: Не повезло вам с президентом, а еще больше с соседом

07.03.2019 13:25 — Разное | Партизан  
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Известная украинская журналистка Янина Соколова предостерегла белорусов, что со стороны России над нами нависла опасность

«Вам, ребята, не повезло с вашим президентом, и еще больше с вашим соседом», - отметила Соколова в прямом эфире. 


«Только за несколько последних лет Лукашенко понял, что нужно поднатужиться, поскольку может быть полная аннексия, полное вливание в Россию Беларуси. И Беларусь как таковая может прекратить свое существование. Привет Беларуси, будьте начеку», — цитирует Соколову replyua.net.


 
 
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Известная украинская журналистка Янина Соколова предостерегла белорусов, что со стороны России над нами нависла опасность
 
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