Украинская журналистка - белорусам: Не повезло вам с президентом, а еще больше с соседом

«Вам, ребята, не повезло с вашим президентом, и еще больше с вашим соседом», - отметила Соколова в прямом эфире.









replyua.net . «Только за несколько последних лет Лукашенко понял, что нужно поднатужиться, поскольку может быть полная аннексия, полное вливание в Россию Беларуси. И Беларусь как таковая может прекратить свое существование. Привет Беларуси, будьте начеку», — цитирует Соколову



