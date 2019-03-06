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Безработный планировал атаку на польский Сейм

07.03.2019 13:21 — Разное | Партизан  
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28-летний мужчина планировал совершить террористическую атаку на парламент Польши.

Суд города Кракова рассматривает дело 28-летнего безработного, который готовился совершить террористическую атаку на штаб-квартиру польского парламента в Варшаве. Житель Кракова, кроме того, обвиняется в рассылке угроз политикам и мэрам ряда польских городов, в том числе бывшему президенту Польши Леху Валенсе. В частности, мэр Кракова Яцек Майхровский получил письмо с требованием отставки и угрозой убийства, если он не выполнит это требование. Злоумышленник вложил в письмо гильзу от патрона. «В ходе следствия не удалось установить мотивов, побудивших подозреваемого к совершению преступления. Сам подозреваемый не сумел назвать причин своих преступных деяний», – сообщила прокурор Мирослава Калиновская – Зайдак. 

Обвиняемому в терроризме мужчине грозит до восьми лет заключения. Прокуратура требует меры пресечения в виде ареста на три месяца.

 
 
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28-летний мужчина планировал совершить террористическую атаку на парламент Польши.
 
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