Безработный планировал атаку на польский Сейм





Обвиняемому в терроризме мужчине грозит до восьми лет заключения. Прокуратура требует меры пресечения в виде ареста на три месяца.

Суд города Кракова рассматривает дело 28-летнего безработного, который готовился совершить террористическую атаку на штаб-квартиру польского парламента в Варшаве. Житель Кракова, кроме того, обвиняется в рассылке угроз политикам и мэрам ряда польских городов, в том числе бывшему президенту Польши Леху Валенсе. В частности, мэр Кракова Яцек Майхровский получил письмо с требованием отставки и угрозой убийства, если он не выполнит это требование. Злоумышленник вложил в письмо гильзу от патрона. «В ходе следствия не удалось установить мотивов, побудивших подозреваемого к совершению преступления. Сам подозреваемый не сумел назвать причин своих преступных деяний», – сообщила прокурор Мирослава Калиновская – Зайдак.