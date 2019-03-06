В ожидании суда: бывшему зампреду Гайдукевича предъявили обвинения по трем статьям





Сергей Ермыкин (слева) и Юрий Мерзленко (справа)





Напомним, что оба функционера ЛДП были задержаны 14 августа 2018 года сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК при силовой поддержке бойцов ОМОН.





Как установило следствие, 47-летний Мерзенко, уговорил владельца частного предприятия дать взятку определенному чиновнику якобы для решения вопроса о снижении аренды за помещение кафе. В результате он получил от бизнесмена 12 500 долларов, которые никому не передавал.





Также мужчина склонил коммерсанта к включению себя в число учредителей юридического лица, и тем самым получил право на владение, пользование и распоряжение имуществом и денежными средствами фирмы на сумму более 65 000 белорусских рублей. Часть имущества и денег он использовал для собственных нужд.





Кроме того, по данным следствия Мерзенко позаимствовал более 20 000 рублей еще у одного знакомого под предлогом закупки оборудования для развития бизнеса, но долг так и не вернул.









Совместно с 51-летним Ермыкиным, на тот момент председателем Витебской областной организации Либерально-демократической партии, они уговорили жену осужденного к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества директора оршанского предприятия отдать им 9500 долларов якобы для передачи взятки для смягчения приговора ее мужу.





Они также напугали супругов возможностью ареста их имущества и получили от них на хранение коллекцию памятных монет из золота и серебра, а также ювелирные изделия общей стоимостью более 65 000 белорусских рублей.





Часть имущества, похищенного преступным путем, правоохранительным органам удалось изъять и в ходе следствия вернуть потерпевшим. Также наложен арест на имущество обвиняемых.





Оба функционера ЛДП обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество, кроме того, Юрию Мерзенко предъявлено обвинение в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере, а Сергею Ермыкину — в подстрекательстве к даче взятки. Обвиняемые дожидаются суда под стражей.





Расследование уголовного дела завершено, материалы дела переданы прокурору для направления в суд.