Сегодня в киоски «Белсоюзпечати» поступил свежий номер газеты «Полесская правда»



Читайте в сегодняшнем выпуске:

На Республиканскую доску Почета по итогам работы за 2018 год предложено занести две организации из Пинска и района.

Коллектив детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак» отмечен Благодарностью Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты за значительный вклад в развитие белорусско-российского сотрудничества и реализацию социально значимых проектов Союзного государства.

ОАО «Парохонское» – 45 лет. Как начиналась история коллектива и с чем связано настоящее и будущее хозяйства, читайте на страницах свежего выпуска газеты.

Бессмертный подвиг моряков-днепровцев. 12 марта 2019 года исполняется 100 лет Днепровской военной флотилии, внесшей большой вклад в защиту Родины от белогвардейцев, бело-поляков и немецко-фашистских захватчиков, в воссоединение белорусских земель.

Итоговое совещание состоялось в Пинском лесхозе.

В инспекции по налогам и сборам рассказали, является ли репетирорство предпринимательской деятельностью.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню милиции, состоялось на минувшей неделе на базе Полесского госуниверситета.

Честь и гордость, «золотой фонд» нашего района – такие слова адресовались ребятам, приглашенным на церемонию награждения «Триумф», которая состоялась в Центре творчества детей и молодежи Пинского района.

Завершился очередной чемпионат Пинского района по волейболу. Кто стал победителем чемпионата вы узнаете в свежем выпуске газеты.

…Подойдя к автомобилю, Макс открыл капот, приготовленным заранее рожковым ключом открутил клеммы аккумулятора, головкой накидного ключа – крепление аккумулятора. После чего достал его и отнес в багажник своего автомобиля. Потом вернулся, отсоединил моторчик омывателя лобового стекла и закрыл капот. Это выдержка из показаний, которые, путаясь, в слезах и соплях, давал следователю некто Славик Правдивец, подозреваемый в серии краж из иномарок. Чем закончилась детективная история, читайте в сегодняшнем выпуске газеты «Полесская правда».

Друзья!

Если вы хотите читать «Полесскую правду» в мобильном телефоне, на планшете или компьютере, пожалуйста, купите PDF-версию, бумажная версия «Полесской правды» всегда в наличии в киосках «Белсоюзпечати».

Оформить подписку на газету «Полесская правда» можно на любой адрес Беларуси и с любого месяца года. Совершить подписку можно как во всех почтовых отделениях страны, так и посредством системы «Интернет-подписка». Эта процедура займет всего несколько минут и кликов мышкой. Пошаговая инструкция здесь .

Стоимость индивидуальной подписки (индекс – 63948):

на 1 месяц – 4 руб. 90 коп.

Стоимость ведомственной подписки (индекс – 639482):

на 1 месяц – 8 руб. 50 коп.