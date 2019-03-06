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Сегодня в киоски «Белсоюзпечати» поступил свежий номер газеты «Полесская правда»

07.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Сегодня в киоски «Белсоюзпечати» поступил свежий номер газеты «Полесская правда»
Читайте в сегодняшнем выпуске:

  • На Республиканскую доску Почета по итогам работы за 2018 год предложено занести две организации из Пинска и района.
  • Коллектив детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак» отмечен Благодарностью Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты за значительный вклад в развитие белорусско-российского сотрудничества и реализацию социально значимых проектов Союзного государства.
  • ОАО «Парохонское» – 45 лет. Как начиналась история коллектива и с чем связано настоящее и будущее хозяйства, читайте на страницах свежего выпуска газеты.
  • Бессмертный подвиг моряков-днепровцев. 12 марта 2019 года исполняется 100 лет Днепровской военной флотилии, внесшей большой вклад в защиту Родины от белогвардейцев, бело-поляков и немецко-фашистских захватчиков, в воссоединение белорусских земель.
  • Итоговое совещание состоялось в Пинском лесхозе.
  • В инспекции по налогам и сборам рассказали, является ли репетирорство предпринимательской деятельностью.
  • Торжественное мероприятие, посвященное Дню милиции, состоялось на минувшей неделе на базе Полесского госуниверситета.
  • Честь и гордость, «золотой фонд» нашего района – такие слова адресовались ребятам, приглашенным на церемонию награждения «Триумф», которая состоялась в Центре творчества детей и молодежи Пинского района.
  • Завершился очередной чемпионат Пинского района по волейболу. Кто стал победителем чемпионата вы узнаете в свежем выпуске газеты.
  • …Подойдя к автомобилю, Макс открыл капот, приготовленным заранее рожковым ключом открутил клеммы аккумулятора, головкой накидного ключа – крепление аккумулятора. После чего достал его и отнес в багажник своего автомобиля. Потом вернулся, отсоединил моторчик омывателя лобового стекла и закрыл капот. Это выдержка из показаний, которые, путаясь, в слезах и соплях, давал следователю некто Славик Правдивец, подозреваемый в серии краж из иномарок. Чем закончилась детективная история, читайте в сегодняшнем выпуске газеты «Полесская правда».

Друзья!

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