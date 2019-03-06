Республиканская профилактическая акция «Берегите детей!» проходит в Пинском районе



В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, использования детских удерживающих устройств, привитие навыков неукоснительного соблюдения ПДД несовершеннолетними пассажирами транспортных средств с 6 по 15 марта 2019 года во всех учреждениях образования и трудовых коллективах, расположенных на территории Пинского района проводится республиканская профилактическая акция «Берегите детей!». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Пинского РОВД Дмитрий Вечерко.

В 2018 году на территории республики возросло не только количество ДТП с участием детей (с 303 до 398, +31,4%), но и погибших ( с 21 до 22, +4,8%) и раненых (с 303 до 419, +38,3%) в них несовершеннолетних. В январе-феврале 2019 года на дорогах республики погибли 2 ребенка (пассажир и пешеход), 44 получили травмы.

Трагический случай произошел в Бресте 4 марта. Около 19.45 31-летний житель Бреста, управляя автобусом «Форд Транзит» и двигаясь по ул. Московской, на перекрестке при выполнении маневра правого поворота совершил наезд на 10-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу на зеленый мигающий сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП ребенок погиб на месте происшествия.

На территории Пинского района в 2019 году дорожно-транспортных происшествий с участием детей не зарегистрировано.

Во время акции Госавтоинспекция г. Пинска и Пинского района проведёт широкомасштабную разъяснительную работу по соблюдению правил дорожного движения среди несовершеннолетних, а также в трудовых коллективах.

В дорожно-транспортные происшествия дети попадают по разным причинам. И по вине водителей, и по своей неосторожности. Но даже в том случае, когда ребенок «вылетает» на проезжую часть, не глядя по сторонам, виноваты взрослые. Не научили, не подсказали, не предостерегли… В любом случае это трагедия, разбитые судьбы. Это пострадавшая психика ребенка, вынужденного терпеть боль. Это бессонные ночи и отчаяние родителей.

Детский дорожно-транспортный травматизм – проблема глобальная, охватывающая различные аспекты жизни – моральные, финансовые, демографические, социальные и проч.

— Каждый год в Беларуси 1 сентября за парты не садится буквально целый класс: это дети, погибшие в автоавариях. К началу учебного года на больничных койках лежит огромное число детей школьного возраста. А ведь это все детские судьбы. И каждый взрослый, родитель, обязан задуматься об этом. Ведь дети пострадали в авариях, которые произошли по неизменным, всем известным причинам, — отметил Дмитрий Вечерко.

ДТП происходят как по вине взрослых — наезд на пешеходном переходе, управление в нетрезвом состоянии, превышение скорости, нарушение правил обгона, пренебрежение ремнями безопасности и детскими креслами, так и по вине детей — переход проезжей части в неустановленном месте, внезапное появление из-за препятствия перед близко движущимся транспортом, неосторожная езда на велосипедах, скутерах.

Госавтоинспекция призывает родителей не перевозить ребенка стоя в автомобиле. Для безопасности необходимо пристегивать ребенка, сидящего на заднем сиденье автомобиля, ремнем безопасности, если транспортное средство оборудовано таковым.

— Зачастую родители сами не соблюдают Правила дорожного движения, не уделяют этому должное внимание. Не зря говорят, дурной пример заразителен! И мы, взрослые, должны учитывать, что ребенок копирует нас, и главное — не всегда способен правильно оценить дорожную обстановку, — подчеркнул Дмитрий Вечерко.

Госавтоинспекция рекомендует родителям дошколят и школьников постоянно напоминать детям Правила дорожного движения. А начать следует с личного примера соблюдения ПДД, ведь большое количество ДТП с участием детей происходит в присутствии взрослых. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными при проезде жилых зон и территорий вблизи учебных заведений.

Уважаемые взрослые! Вы ответственны не только за себя, но и за жизнь и благополучие Вашего ребенка. Строгое соблюдение Вами Правил дорожного движения является залогом безопасности Ваших детей. Подумайте о будущем! Берегите детей! Они ведь ни в чем не виноваты и тоже хотят стать взрослыми и прожить долгую и счастливую жизнь.

Давайте вместе направим всевозможные силы на сохранение жизни тех, кто еще только начал жить!