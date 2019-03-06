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Удивительные люди в гостях у волковысского клуба духовного общения

07.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Удивительные люди в гостях у волковысского клуба духовного общения

Когда мы слышим «староста храма», то чаще всего представляем какого-нибудь дедушку или бабушку. Но бывают старосты храмов и совсем молодые. Вот, например, Юстине Паниной 26 лет и она староста прихода св. прав. Иоанна Кронштадтского и св. Нектария Эгинского города Рен (Франция, Константинопольский патриархат) https://renortho.wordpress.com/  Также она выпускница православного богословского Свято-Сергиевского института в Париже. Еще она на приходе регент и крестная мать четверых молодых людей.

Вот такой интересный человек согласился быть гостем в Волковысском клубе духовного общения 6 марта. Юстина рассказала об устройстве церковно-приходской жизни православной общины, о том какого сейчас быть верующим христианином во Франции и многое другое.

На фото Юстина с архиереем, сдает экзамен по ивриту, с друзьями-сокурсниками.

Егор Черепок

Удивительные люди в гостях у волковысского клуба духовного общения

Удивительные люди в гостях у волковысского клуба духовного общения

Удивительные люди в гостях у волковысского клуба духовного общения

Удивительные люди в гостях у волковысского клуба духовного общения

Удивительные люди в гостях у волковысского клуба духовного общения

 
 
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Когда мы слышим «староста храма», то чаще всего представляем какого-нибудь дедушку или бабушку. Но бывают старосты храмов и...
 
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