Удивительные люди в гостях у волковысского клуба духовного общения





Когда мы слышим «староста храма», то чаще всего представляем какого-нибудь дедушку или бабушку. Но бывают старосты храмов и совсем молодые. Вот, например, Юстине Паниной 26 лет и она староста прихода св. прав. Иоанна Кронштадтского и св. Нектария Эгинского города Рен (Франция, Константинопольский патриархат) https://renortho.wordpress.com/ Также она выпускница православного богословского Свято-Сергиевского института в Париже. Еще она на приходе регент и крестная мать четверых молодых людей.

Вот такой интересный человек согласился быть гостем в Волковысском клубе духовного общения 6 марта. Юстина рассказала об устройстве церковно-приходской жизни православной общины, о том какого сейчас быть верующим христианином во Франции и многое другое.

На фото Юстина с архиереем, сдает экзамен по ивриту, с друзьями-сокурсниками.

Егор Черепок



















