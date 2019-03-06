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Танцующий оркестр, стриптиз за решеткой, кино про любовь. Куда сходить в Витебске в длинные выходные

07.03.2019 15:03 — Разное | Tut.by  
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В большие «восьмимартовские» выходные в кинотеатрах покажут новую комедию про любовь (правда, несчастную). В концертном зале — сразу две потрясающие программы: в субботу комедия про стриптизеров за тюремной решеткой, а в воскресенье — концерт танцующего симфонического оркестра. Ну и еще нынче длинные «блинные» выходные: идет же Масленица с ее разгуляем!

Комедия «Любовницы»


Фото: kinobusiness.com

Где: Дом кино (21.50), «Мир» (19.45)

Когда: по 13 марта

Сколько: от 5,5 до 6,3 рубля

В ролях: Паулина Андреева, Александра Бортич, Юлия Александрова, Мария Шалаева, Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Юрий Стоянов, Максим Лагашкин.

История трех москвичек — медсестры, студентки и актрисы, которые расстались со своими бывшими мужчинами (они оказались женатыми) и решили помочь другим женщинам, пострадавшим от отношений с двуличными любовниками.

Спектакль «Ночь для женщин-2»


Фото: alpha-concert.com

Где: концертный зал «Витебск» (парк Фрунзе, 1)

Когда: 9 марта, 17.00

Сколько: 10−20 рублей

В комедийном спектакле «Ночь для женщин-2» по пьесе Николаса Реда в исполнении актеров из минского «Альфа-театра» зрительницы увидят историю стриптизеров, которые оказались за решеткой. Но они в тюрьме самозабвенно репетируют новое шоу!

Касса: 8 0212 63-93-92. Инфолиния: 8 0212 67-22-92.

Симфонические рок-хиты: «Крылья грифона»

Где: концертный зал «Витебск» (парк Фрунзе, 1)

Когда: 10 марта, 19.00

Сколько: 52,5−60,5 рубля

Первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA (Россия) представит в Витебске новое шоу «Симфонические рок-хиты. Крылья грифона». Вы услышите композиции легендарных Queen, Scorpions, Metallica, Linkin Park, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, Rammstein. Музыканты создадут на сцене образы грифонов — мифических существ с крыльями орла и телом льва.

Подробности — в группе.

9−10 марта в Витебске также пройдут гуляния на Масленицу. Где можно поесть блинов — смотрите в нашем обзоре.

 
Теги: Витебск
 
 
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В большие «восьмимартовские» выходные в кинотеатрах покажут новую комедию про любовь (правда, несчастную). В концертном зале - сразу две потрясающие программы: в...
 
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