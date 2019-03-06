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Не только женский праздник. Куда сходить в Гродно в длинные выходные

07.03.2019 15:01 — Разное | Tut.by  
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В праздничные выходные в Гродно можно будет снова проводить зиму и отметить Масленицу, сходить на выступление рэп-группы и посмотреть на космические корабли.

Проводы зимы «Вот так Масленица» на Привале

Где: База отдыха «Привал»

Когда: 9−10, 16−17, 23−24 марта с 11.00 до 18.00

Сколько: 5 рублей

На базе отдыха Масленицу решили праздновать весь март и приглашают всех желающих каждые выходные на масленичные блины.

В программе — частушечный баттл, конкурс по поеданию блинов, катание на печи Емели, мастер-классы по изготовлению масленичных сувениров, а также традиционные масленичные игры.

Народное гуляние «Широка масленица» в Коробчицах

Где: Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы»

Когда: 9−10, марта с 12.00 до 16.00

Сколько: бесплатно

Масленицу отмечать будут и в Коробчицах. Запланированы выступления народных коллективов, катание на лошадях, санях и даже на печке, спортивные состязания, ярмарка ремесел и, конечно, традиционное сжигание чучела Зимы.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

 

Концерт рэп-группы «Касты»

Российская рэп-группа «Каста» не первый раз выступает в Гродно, но каждый раз собирает полные залы. 8 марта «Каста» приглашает гродненских фанатов на большой концерт, где исполнит все свои хиты.

Где: молодежно-развлекательный центр «Галактика»

Когда: 8 марта, в 19.00

Сколько: билеты от 25 рублей


 

Интерактивная выставка «Это космос»

Где: молодежно-развлекательный центр «Галактика»

Когда: 8 марта — 21 апреля, с 10. 00 до 21.00

Сколько: в будний день взрослый билет — 12,9 рублей, детский — 9,9 рублей. В выходной день взрослый билет 14,9 рублей, детский — 11,9 рублей. Дети до трех лет — бесплатно. Дети до 14 лет могут посещать выставку только в сопровождении взрослого.

Организаторы обещают, что выставка расскажет о новейших космических технологиях. Здесь будет представлено более 40 космических зон: плазмокомната, симуляторы космических кораблей, виртуальная и смешанная реальность, исследование Марса, взлет на ракете в кресле космонавта и многое другое.


 
Теги: Гродно
 
 
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В праздничные выходные в Гродно можно будет снова проводить зиму и отметить Масленицу, сходить на выступление рэп-группы и посмотреть на космические корабли.
 
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