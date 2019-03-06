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Не только женский праздник. Куда сходить в Гродно в длинные выходные
В праздничные выходные в Гродно можно будет снова проводить зиму и отметить Масленицу, сходить на выступление рэп-группы и посмотреть на космические корабли.
Проводы зимы «Вот так Масленица» на Привале
На базе отдыха Масленицу решили праздновать весь март и приглашают всех желающих каждые выходные на масленичные блины.
В программе — частушечный баттл, конкурс по поеданию блинов, катание на печи Емели, мастер-классы по изготовлению масленичных сувениров, а также традиционные масленичные игры.
Народное гуляние «Широка масленица» в Коробчицах
Масленицу отмечать будут и в Коробчицах. Запланированы выступления народных коллективов, катание на лошадях, санях и даже на печке, спортивные состязания, ярмарка ремесел и, конечно, традиционное сжигание чучела Зимы.
Концерт рэп-группы «Касты»
Российская рэп-группа «Каста» не первый раз выступает в Гродно, но каждый раз собирает полные залы. 8 марта «Каста» приглашает гродненских фанатов на большой концерт, где исполнит все свои хиты.
Интерактивная выставка «Это космос»
Организаторы обещают, что выставка расскажет о новейших космических технологиях. Здесь будет представлено более 40 космических зон: плазмокомната, симуляторы космических кораблей, виртуальная и смешанная реальность, исследование Марса, взлет на ракете в кресле космонавта и многое другое.
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В праздничные выходные в Гродно можно будет снова проводить зиму и отметить Масленицу, сходить на выступление рэп-группы и посмотреть на космические корабли.
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