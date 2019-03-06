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Водитель насмерть сбил не обозначенную фликером девушку и скрылся

07.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Вчера около 20:40 в Фаниполе по ул. Зеленой было совершено смертельное ДТП. Водитель на большой скорости совершил наезд на девушку и скрылся с места проишествия.

От полученных травм она скончалась на месте. Вскоре автомобилиста нашли. Среди местных жителей распространяется информация, что водитель мог находится в неадекватном состоянии.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на женщину 1985 г. р., — сообщили в УГАИ МВД. — Она двигалась по проезжей части, не была обозначена световозвращающими элементами. От удара погибла на месте происшествия. Водитель с места происшествия скрылся. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена личность предполагаемого виновника ДТП. Проводятся мероприятия по его обнаружению и задержанию».

Фото: fanipol.by

 
 
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Вчера около 20:40 в Фаниполе по ул. Зеленой было совершено смертельное ДТП. Водитель на большой скорости совершил наезд на девушку и скрылся с места...
 
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