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Где найти помощь тем, кто подвергся домашнему насилию

07.03.2019 15:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Где найти помощь тем, кто подвергся домашнему насилию
Фото из открытых источников

Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801 работает ежедневно без выходных и праздников с 8.00 до 20.00 (бесплатно для абонентов стационарной сети). На линии предоставляются бесплатные анонимные и конфиденциальные консультации квалифицированными психологами, специалистами по социальной работе и юристом

Миловидная блондинка – хрупкая, с тихим спокойным голосом. Просит называть ее в статье Вера Ивановна. Это в целях безопасности: объяснение ниже в тексте. «Я сейчас отвечу на звонок, а потом спрашивайте все, что вас интересует», - говорит собеседница и моментально переключается на позвонившего: «Добрый день, чем могу вам помочь?»

Вера Ивановна – юрист. Ее задача – консультирование позвонивших на общенациональную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801 в разных областях права – гражданского, административного, уголовного.

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- Ситуации бывают самые разные, чаще всего, конечно, люди, подвергшиеся насилию, спрашивают совета, что им делать, как снять побои, - говорит Вера Ивановна. – Очень часто жертвы домашнего насилия задают вопросы о том, как, например, развестись с агрессором, выселить его из квартиры, взыскивать алименты. Очень больной вопрос – раздел имущества. Безусловно, какого-то одного идеального варианта для решения проблем нет. Мы разъясняем, какие существуют механизмы, в том числе, менее затратные, а уже абоненты сами решают, какой вариант им выбрать. Также мы помогаем абонентам линии в составлении исковых документов при подготовке к судебным процессам. К сожалению, в ряде случаев решить проблему с привлечением домашних тиранов к ответственности достаточно сложно в силу ограничения юридических механизмов. В большинстве случаев пострадавшей необходимо писать заявление для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности.

Как пример изощренного психологического насилия, юрист рассказала историю женщины, которая жила в одной квартире с престарелой матерью, братом и его семьей.

- Из разговора выяснилось, что женщина со стороны родственников подвергается психологическому и физическому насилию, - говорит Вера Ивановна. – Она даже решила установить видеокамеры, чтобы фиксировать происходящее. Издевательства заключались в мелких бытовых стычках: ее постиранные вещи сбрасывали на пол, пачкали, называли сумасшедшей, придуривающейся. И это происходило постоянно.

Мы помогли ей составить заявление в милицию о причинении психологического вреда, но в возбуждении административного производства было отказано. Тем не менее, клиентка позвонила нам и рассказала, что после мероприятий со стороны силовых органов по установлению причин, приведших к написанию заявления, отношение к ней со стороны родственников поменялось: они стали менее активно проявлять свою агрессию и неприязненно высказываться. Этот пример показывает, что не надо бояться, молчать, а надо пробовать искать различные пути для своей защиты. И разъяснительная беседа участкового в некоторых случаях может помочь - не только санкции виде штрафов и иных административных взысканий.

Как помочь?

Бывает, на горячую линию звонят и сами агрессоры. Однажды обратился мужчина, который в ходе разговора пытался выяснить, будет ли он нести ответственность за то, если обольет свою девушку, которая якобы его оскорбляет, зеленкой. Или как-то мужчина задал такой вопрос: «Сколько оскорблений может быть, прежде чем привлекут к уголовной ответственности?» Очень похоже на «прощупывание» законодательства насчет возможных действий.

А некоторые мужчины честно признаются: «Знаю, что проявляю агрессию и знаю, что это неправильно. Помогите от этого избавиться!» Их перенаправляют к специалистам, которые оказывают психологическую помощь такого плана.  

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Адрес офиса, где работают сотрудники горячей линии, держится в секрете, как и их имена. Меры предосторожности предприняты для того, чтобы оградить их от преследований агрессоров: на начальном этапе работы горячей линии такие случаи были.

Руководитель общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801 Анна КОРШУН обратила внимание, что в последнее время возросло количество звонков от женщин и девушек, которых преследуют бывшие мужья, интимные партнеры.

- Агрессоры могут не причинять физического вреда жертве, но вместе с тем наносят им тяжелую психологическую травму, что негативно сказывается на ее состоянии. Одна из клиенток рассказала: бывший супруг приходит по ночам, стучит и звонит в дверь, но, когда она открывает, его уже нет. По утрам он ждет ее у подъезда, может прийти на работу, при этом говорит: «Ты никому не достанешься, будешь только моей». К сожалению, ответственности за такого рода действия по отношению к агрессорам в нынешнем законодательстве нет, и словесные угрозы чаще всего остаются безнаказанными. До тех пор, пока они не предпримут каких-то действий угрожающего характера в адрес жертвы, ответственность не наступит. Такие действия называются «сталкинг» и также включают шантаж интимными фото, которые были сделаны во время совместного проживания. Чтобы появилась какая-то «зацепка» привлечь агрессора к ответственности, желательно все контакты с ним фиксировать, например, записать видео на телефон. Большие надежды возлагались на закон о противодействии домашнему насилию: ожидалось, что в нем будут прописаны возможности привлечения к ответственности за тот же сталкинг. Однако работа над документом была остановлена.

Кому нужна помощь

Согласно результатам исследования по распространённости насилия в отношении женщин, проведённого Институтом социологии НАН Республики Беларусь в 2018г. по заказу Фонда ООН в области народонаселения, каждая вторая женщина хотя бы раз подвергалась тому или иному виду насилия.

По данным горячей линии, 94% пострадавших от домашнего насилия – женщины, 6% - мужчины. Социальный портрет пострадавшей – женщина в возрасте от 27 до 40 лет в браке или постоянных отношениях, имеющая 1-2 детей. Пятая часть пострадавших от насилия – в возрасте от 60 лет и старше. Пожилые люди, как правило, жалуются на насильственные действия со стороны взрослых детей, которые ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем или имеют другие виды зависимостей. Специалисты отмечают, что в перспективе было бы целесообразно выделить отдельную службу для работы с пожилыми людьми, поскольку в общении с этой возрастной категорией есть свои специфические нюансы.

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Большинство звонивших (95,5%) сообщили, что страдают от психологического насилия; 68% подвергаются физическому насилию, 41% - экономическому, 4% - сексуальному. Как правило, абоненты признавались, что страдают от нескольких видов насилия сразу.

В ТЕМУ

Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801 работает ежедневно без выходных и праздников с 8.00 до 20.00 (бесплатно для абонентов стационарной сети). На линии предоставляются бесплатные анонимные и конфиденциальные консультации квалифицированными психологами, специалистами по социальной работе и юристом. Юридическую консультационную помощь можно получать два дня в неделю: каждые вторник и субботу с 8.00 до 20.00. Каждый последний четверг месяца с 14.00 до 18.00 на линии совместно с психологом дежурит представитель МВД.

Одна из важнейших функций линии – социальное перенаправление, в том числе в кризисные комнаты и приюты, если жертвам насилия нужно временное прибежище.

 
 
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