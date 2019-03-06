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«В БАТЭ я пришел мальчиком, а ушел мужчиной». Иванич рассказал, как осваивается в «Црвене Звезде»

07.03.2019 15:19 — Разное | Tut.by  
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Недавний лидер БАТЭ Мирко Иванич рассказал «Прессболу» некоторые подробности ухода из борисовского клуба и поведал о том, как осваивается в «Црвене Звезде», которая заплатила за полузащитника 1,3 миллиона евро. Текст интервью опубликовал официальный сайт ФК БАТЭ.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Стан борисовчан ты покинул за неделю до знакового домашнего матча с лондонским «Арсеналом». Белградцы сделали предложение, от которого нельзя отказаться?

— Конечно. По-моему, БАТЭ за трансфер дали хорошие деньги… А, ты спрашиваешь не про команду — про меня! Отыграв три года в Борисове, желал что-то поменять и найти новую мотивацию. Плюс от Белграда меньше часа езды до моего Нови-Сада. Получается, собрал воедино футбол и личную жизнь, а на финансовые условия не смотрел.

— «Црвена Звезда» интересовалась тобой и гораздо раньше?

— Да, но тогда не захотел в нее переходить. Ждал варианта из более рейтингового европейского чемпионата, ведь на родине уже играл. Но за все три года в БАТЭ он так и не возник. А здесь поступило предложение от самого большого сербского клуба. И болельщики у него хорошие, что для меня всегда важно. Наконец, теперь я дома — повторюсь, все факторы сошлись.

— БАТЭ не особо был намерен тебя отпускать.

— Сразу — нет: в клубе хотели, чтобы остался еще на год. Но я сам принял это решение. Так и сказал, беседуя с обоими Анатольевичами — Андреем Капским и Алексеем Багой. Тогда БАТЭ начал договариваться с «Црвеной» по условиям трансфера.

— Как тебя проводили «желто-синие»?

— Пожелали удачи и всего самого хорошего. Честно говоря, грустное прощание для меня: когда стоял и разговаривал с командой, то… Ох, не могу подобрать слова. Помню, приходил в нее, не зная языка — вообще ничего. А теперь покидать коллектив было тяжело. Но ведь я хотел вернуться в Сербию, поэтому доволен. БАТЭ же запомню навсегда. Я на связи с игроками — и другими людьми из клуба. Они останутся в моем сердце — им об этом тоже сказал.

— Смотрел матч с «Арсеналом» в Борисове?

— Полностью. И сильно переживал за БАТЭ. А ребята сыграли классно! Все было вообще супер: команда и болельщики вместе добились очень хорошего результата. Да, в итоге БАТЭ вылетел из Лиги Европы, но победить 1:0 «Арсенал»… Это запомнится на всю жизнь!

— В «Црвене» говорили про поединок с «канонирами»?

— Конечно. Сербское телевидение транслировало его в прямом эфире: многие ребята смотрели, а потом обсуждали все в раздевалке. Сказали, что БАТЭ играл здорово и они за него болели. А потом начали шутить надо мной и Милуном: ну вот, вы ушли, так без вас команда стала еще лучше — «Арсенал» обыгрывает!

— Матч борисовчан с брестским «Динамо» за Суперкубок мимо тебя тоже не прошел?

— Видел обзор. Если честно, предполагал, что Брест победит — как и в прошлом году, когда уступили ему в Суперкубке и финале Кубка Беларуси. Впрочем, здесь я больше согласен со словами Филипенко.

— О том, что у брестчан мало шансов на что-то еще?

— Нет. Просто знаю, как в самом БАТЭ смотрели на Суперкубок. Вместе с командой дважды становился его обладателем. Но когда мы не взяли его в минувшем сезоне, не особо грустили. Для Борисова главное — чемпионат и «Европа». Безусловно, каждый трофей ценен, но БАТЭ не делает ставку на одну игру. Его общее желание и мотивация — золотые медали и групповой этап еврокубков.

— Многие полагают, что нынешний год для БАТЭ окажется самым сложным — будет тяжело отстоять чемпионство.

— Знаешь, в прошлом году тоже так говорили, а в итоге видел наш отрыв от остальных? Да, сейчас ушло много футболистов. Да, будет трудно без Анатолия Капского, которого уже нет в живых… Но этот самый важный человек в клубе расставил все по местам, чтобы и после него БАТЭ мог работать как надо. Думаю, Борисов снова выиграет золото, поскольку у него чемпионское сердце. Даже когда выходишь в этой команде на очень важные матчи, проводишь их мотивированно — но вместе с тем спокойно. С уверенностью, что ты лучший. И должен выиграть — и сможешь. Вот поэтому столько раз подряд БАТЭ становится первым в Беларуси.

— Какова роль Капского в твоей судьбе?

— Большая. Пришел в БАТЭ — первый клуб вне Сербии, где играл за «Войводину», — в 22-летнем возрасте. Тогда Анатольич очень много помогал — и кричал на меня. Буду помнить его всю жизнь: он показал мне, как надо становиться чемпионом. И наши успехи в еврокубках тоже успехи Капского. Кстати, когда в мой первый год в Борисове не прошли в группу, это был самый тяжелый период. Плюс все новое после Нови-Сада… Ну а тем, как сложились последующие сезоны, я доволен.

— О чем подумал, когда Драгун забивал минскому «Динамо» в минувшем чемпионате — первом матче в «Борисов-Арене» без Капского?

— Что это на сто процентов не случайно. Высшие силы хотели, чтобы так произошло именно на 53-й минуте — в память об Анатольиче.

— Какая игра за БАТЭ стала самой запоминающейся для тебя?

— В Лиге Европы 2017 года с украинской «Александрией», которой забил два гола в гостях. Дома тоже удалось отличиться, а в итоге мы попали в группу с «Црвеной Звездой», «Кельном» и «Арсеналом»! Безусловно, назову и встречу того же сезона в заключительном туре с «Городеей», где ничья 3:3 была равносильна победе. Иногда до сих пор не могу понять, как сумели это сделать. С другой стороны, когда общался с земляками — например, из минского и брестского «Динамо», — они говорили: сразу видно, что у БАТЭ чемпионский характер. Когда надо, он всегда побеждает — знает, как играть большие матчи.


Мирко Иванич. Фото: fcbate.by

— Наиболее досадные поединки в форме борисовчан?

— Наверное, с пражской «Славией» в Лиге чемпионов — в том же 2017-м. Чехи победили нас по сумме двух матчей только за счет гола на чужом поле, а я ведь мог тогда забить… И еще встречи с ирландским «Дандолком», который не прошли в квалификации главного европейского клубного турнира в мой первый год карьеры за БАТЭ.

— В Борисове у тебя случались разные периоды в игре. Кто больше всего заряжал верой, когда было нелегко?

— Анатолий Анатольевич. Вот почему я говорю спасибо Капскому за то, что кричал на меня? Этот крик тоже помогал! И еще обязательно скажу о бывшем главном тренере БАТЭ Александре Ермаковиче, который дал мне многое. Очень хороший специалист и человек. И у команды при нем хватало запоминающихся моментов — что в еврокубках, что в чемпионате.

— Алексей Бага?

— С Алексеем Анатольевичем все тоже складывалось хорошо. Он два года помогал Ермаковичу. Когда пришел Олег Дулуб, Бага тоже был в тренерском штабе. А потом сам принял команду — и добился с ней отличных результатов.

— Период с Дулубом у БАТЭ получился очень коротким. На твой взгляд, почему тогда не сложилось?

— Не скажу, что Дулуб плохой тренер. Но просто он не хотел слышать игроков… В смысле, чтобы они говорили, что надо делать… Уф, как это правильно выразить?

— Не прислушивался к их мнению.

— Да. Как он думает и считает, только так и правильно. Олег Анатольевич не нашел связи между собой и футболистами — я бы так сказал.

— У болельщиков БАТЭ ты ходил в любимцах. Но нашлись и те, кто бросил вслед твоему трансферу: ясно же, за чем погнался Иванич…

— Побежал за деньгами? Да я никогда на это не смотрел! Ну возьми такой пример: в прошлом году мог не продлевать соглашение с БАТЭ, а зимой бесплатно отправился бы куда хотел. Но когда разговаривал с Анатолием Анатольевичем Капским, сказал ему: вы платили за меня миллион евро — давайте переподпишу контракт, чтобы вы могли вернуть деньги. Это и Андрей Анатольевич знает. И вообще, не хочу дальше обсуждать подобные вопросы.

— Хорошо. Если обобщить: что тебе дали годы в борисовском клубе?

— Неоценимый опыт. Выучил язык, узнал много новых людей… Но правильнее всего ответить так: в БАТЭ я пришел мальчиком, а ушел мужчиной.

— По кому будешь скучать прежде всего?

— По друзьям, «Борисов-Арене» и болельщикам БАТЭ, с которыми у меня прекрасные отношения. Спасибо им за поддержку.

— А кто твои друзья?

— Практически вся команда! Не только игроки — и тренеры, и массажисты… Пару дней назад общался с администратором Василием Вискушенко — Станиславовича тоже очень люблю! Ну а с теми же Филиповичем и Симовичем постоянно на связи.

— Следишь ли за делами Николая Сигневича, который раззабивался за венгерский «Ференцварош»?

— Да, сравнительно недавно мы разговаривали. Знаю, что он всем доволен. Желаю Коле удачи — он очень хороший игрок и человек.

— Небось, тебя Милунович принял в Белграде с распростертыми объятиями?

— Неманья очень обрадовался! Мы опять соседи, как три года в БАТЭ. Получается, он встречал меня и в Борисове, и в «Црвене». Наверное, это тоже судьба.

— Милунович играет по девяносто минут. Ты же — против «Радника» и «Партизана» — лишь по двадцать. Почему?

— Поздно влился в команду — к тому времени она закончила два сбора. Потихоньку набираю форму и не спешу. Самое важное — иметь стопроцентную готовность, когда доверят начинать с первых минут.

— Что раньше знал о рулевом «Црвены Звезды» Владане Милоевиче?

— Многое. Тренировал «Чукарички», которые брали Кубок Сербии — с ним у команды вообще были хорошие результаты. Еще возглавлял греческий «Паниониос», и там дела тоже шли неплохо. Ну а его успехи в «Црвене» говорят сами за себя. В позапрошлом году она играла вместе с нами в Лиге Европы, а в минувшем сезоне — в группе Лиги чемпионов и побеждала дома «Ливерпуль».

— Пятидесятитысячный стадион в Белграде люди по-прежнему зовут «Мараканой»?

— Да. Я и сам-то не всегда вспоминаю, что он уже называется «Райко Митич».

— Последний домашний матч на нем вы как раз и сыграли с «Партизаном». Сколько зрителей собралось?

— Тысяч тридцать пять. Это событие в сербском футболе не сравнить ни с чем. Мало сказать, что все принципиально. Надо видеть — и присутствовать: никакими словами точно не опишешь, что для болельщиков значит дерби «Црвены» и «Партизана»!

— В первой игре в Белграде после зимней паузы вы встречались с «Войводиной». Чего испытывал больше — волнения или интереса?

— Если честно, был расслаблен. Да, изначально чувствовал большую мотивацию, но вот готовность… Тогда вышел лишь на шесть минут. А что касается «Войводины», то она значительно обновилась. С тех пор как я ушел, там поменяли игроков пятьдесят — для Сербии это нормально. И тренеров — шесть или семь за три года… В общем, из футболистов нынешней команды знаю только пару человек. Но, конечно, снова увидеться с ними было приятно.

— Интересно, а хотел бы посоперничать с БАТЭ в новом еврокубковом сезоне — в составе «Црвены»?

— Ох, нет! Для меня это будет очень тяжело психологически. Надеюсь, мы не встретимся на официальном клубном уровне. Лучше увидимся с ребятами в товарищеской игре — сборных Черногории и Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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Недавний лидер БАТЭ Мирко Иванич рассказал некоторые подробности ухода из борисовского клуба и поведал о том, как осваивается в «Црвене Звезде», которая заплатила...
 
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