Более 7 млн т молока произведено в Беларуси за 2018 год

В Беларуси за 2018 год произведено 7,345 млн т молока, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

На 1 января 2019 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 4,3 млн голов крупного рогатого скота, 2,8 млн голов свиней, 51,2 млн голов птицы. Основной удельный вес скота и птицы приходился на сельскохозяйственные организации.

Хозяйствами всех категорий за 2018 год реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 1728,7 тыс. т. Из общего объема реализации почти 40% приходилось на реализацию птицы, крупного рогатого скота реализовано 31,4%, свиней — 28,7%.