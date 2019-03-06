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Два человека погибли при пожаре в Быховском районе

07.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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При пожаре в деревне Никоновичи Быховского района погибли два человека, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям сегодня в 1.30.

При пожаре в частном доме погибли хозяин, мужчина 1956 года рождения, и его гостья 1972 года рождения. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие и имущество в доме, повредил стены.

За прошедшие сутки пожары произошли также в Могилеве и Могилевском районе, работники МЧС спасли 1 жилой дом и 4 хозяйственных строения.

Причины возгораний устанавливаются.

 
Теги: Могилев
 
 
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При пожаре в деревне Никоновичи Быховского района погибли два человека, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС. Сообщение о возгорании поступило...
 
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