Huawei запатентовала смартфон-слайдер

Производители телефонов все чаще задумываются о том, как сделать свою продукцию уникальной. Не стала исключением и Huawei — компания запотентовала смартфон-слайдер с двойной фронтальной камерой в выдвижной части телефона.

По данным портала, документ с разработкой смартфона-слайдера, оснащенного двойным фронтальным фотомодулем, появился на сайте Всемирного ведомства интеллектуальной собственности. Это основное отличие смартфона от уже существующих моделей.

Так же, как у существующих на рынке моделей, у этого смартфона отсутствует навигационная кнопка внизу, за счет чего уменьшаются рамки экрана. Сканнера отпечатка пальца нет, однако эксперты не исключают, что он будет встроен в экран или боковую кнопку включения. Также пока неизвестно, появится ли смартфон в продаже, или Huawei патентует разработку, чтобы закрепить за собой дизайн модели.