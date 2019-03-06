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Huawei запатентовала смартфон-слайдер

07.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Производители телефонов все чаще задумываются о том, как сделать свою продукцию уникальной. Не стала исключением и Huawei — компания запотентовала смартфон-слайдер с двойной фронтальной камерой в выдвижной части телефона.

По данным портала, документ с разработкой смартфона-слайдера, оснащенного двойным фронтальным фотомодулем, появился на сайте Всемирного ведомства интеллектуальной собственности. Это основное отличие смартфона от уже существующих моделей.

Так же, как у существующих на рынке моделей, у этого смартфона отсутствует навигационная кнопка внизу, за счет чего уменьшаются рамки экрана. Сканнера отпечатка пальца нет, однако эксперты не исключают, что он будет встроен в экран или боковую кнопку включения. Также пока неизвестно, появится ли смартфон в продаже, или Huawei патентует разработку, чтобы закрепить за собой дизайн модели.

 
 
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Производители телефонов все чаще задумываются о том, как сделать свою продукцию уникальной. Не стала исключением и Huawei — компания запотентовала...
 
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