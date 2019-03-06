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Миллиарды мелких «планет-изгоев» могут разорваться в нашей галактике

07.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Ученые провели новое моделирование и пришли к выводу, что миллиарды необнаруженных «планет-изгоев» могут разорваться в нашей галактике. Планеты не испускают никакого собственного света, поэтому необходимо использовать специальные способы их обнаружения.

Когда планета вращается вокруг звезды, используется два основных метода обнаружения. Это метод радиальной скорости, с помощью которого можно обнаружить гравитационное воздействие планеты на звезду, и метод транзита, когда планета вращается вокруг звезды и слегка затемняет ее свет.

Астрономы из Лейденского университета в Нидерландах выполнили сложные математические симуляции трапеции Ориона, скопления молодых звезд в сердце туманности Ориона. Пятьсот похожих на Солнце звезд были смоделированы с четырьмя, пятью или шестью планетами каждая, всего в общей сложности идентифицированы 2522 планеты, с массами, примерно в три раза превышающими массу Земли и примерно в 130 раз превышающими массу Юпитера. Из этих планет 357 дрейфовали свободно. Несколько оставались в пределах скопления, и пять были захвачены другими планетными системами, но 282 — большинство планет — полностью избежали скопления.

Интересно, что 75 из 2522 столкнулись с их главной звездой, а 34 планеты столкнулись с другой планетой. Таким образом ученые полагают, что существуют более мелкие планеты-изгои — их гораздо труднее обнаружить среди класса объектов. Это холодные космические объекты, вращающиеся вдали от звезд.

БЕЛТА

 
 
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Ученые провели новое моделирование и пришли к выводу, что миллиарды необнаруженных «планет-изгоев» могут разорваться в нашей галактике. Планеты не испускают...
 
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